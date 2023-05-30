再生能源條例修正 建物應設光電設備

立法院會昨天三讀通過「再生能源發展條例」修正案，明定建築物的新建、增建或改建達一定規模以上者，除了有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應該設置一定容量以上的太陽光電發電設備。

根據三讀通過條文，政府機關、公立學校或公營事業在新建、增建、改建公共工程或公有建築物時，其工程條件符合再生能源設置條件者，應裝置再生能源發電設備。

國內太陽能業者對此表示樂觀其成。太陽能業者表示，修法將有助於國內太陽能光電建置量快速增長，對產業發展有正面幫助，但如果要達到淨零目標，仍得推動地面型太陽能裝置。

在離岸風電方面，刪除現行條文中離岸風力發電設置「不超過領海範圍」的文字，擴大離岸風電可設置範圍，具體開發範圍也會透過跨部會聯合審查機制把關。

在生質能發電部分，刪除燃燒型生質能電廠僅能設置於工業區內的限制，回歸土地使用管制規範，使農業設施、工廠等農林剩餘資材可就近做生質能料源運用，增加尋址彈性。