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疫情阻斷 2021不健康餘命7.56年 相隔10年重回7字頭

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
根據最新統計顯示，2021年國人「不健康餘命」為7.56年，這是自2013年8.4年，一腳踏進「8字」頭後，首次恢復到「7」字頭。 本報資料照片
根據最新統計顯示，2021年國人「不健康餘命」為7.56年，這是自2013年8.4年，一腳踏進「8字」頭後，首次恢復到「7」字頭。 本報資料照片

根據最新統計顯示，2021年國人「不健康餘命」為7.56年，這是自2013年8.4年，一腳踏進「8字」頭後，首次恢復到「7」字頭，衛福部分析與防疫有成有關，住院人數、肺炎死亡人數大幅下降，讓國人健康年歲增加。但專家並不同意，疫情引起「超額死亡」才是不健康餘命縮短的主因。

不健康餘命意指失能、臥病、被慢性病纏身的年數，計算方式為「平均餘命」減「零歲健康餘命」，不健康餘命年歲愈長，代表國家社會付出的醫療及照顧成本愈高。2021年國人平均壽命為80.86歲，衛福部公布當年零歲健康餘命為73.3歲，顯示「不健康餘命」年歲為7.56年。

上一次看到「不健康餘命」出現7字頭，是2012年的7.95年，2013年一腳踏進8字頭後，一路往9字頭邁進，2019年不健康餘命來到8.47年，但新冠疫情來襲後，不健康餘命開始縮減，2020年為8.04年，2021年來到7.56年，是相隔10年首次回到7字頭。

不過，雖然不健康餘命下降，但餘命下降，死亡人數也變多。內政部分析平均餘命報告指出，2021年死亡人數18萬4457人，與2020年相比增加1萬295人，其中65歲以上死亡人數13萬7254人，較前一年增加1萬427人。報告指出，餘命下降屬統計發生的短期波動現象。

衛福部統計處科長陳雅俐表示，2020年或2021年住院人數大幅減少、慢性病就醫人數微幅上升，過去長者主要死因之一為「感染性疾病」，但這兩年因配戴口罩等防疫作為，讓過去導致長者致死的肺炎死亡率大幅下降，使健康餘命拉長，不健康餘命縮短。

但專家並不同意。中華民國防疫學會理事長王任賢表示，「不健康餘命縮短，根本是疫情超額死亡導致的結果。」他質疑，二○二一年五月疫情大爆發，萬人確診，八百多人死亡，平均餘命從81.32年降至80.9年，「怎麼可能與疫情無關」？

台大公衛教授詹長權表示，65歲以上長者死亡人數若無外力影響，不可能一口氣增加一萬多人，疫情絕對是因素之一，除了直接染疫致死，還有疫情導致醫療資源不足、恐懼就醫等，都導致平均餘命下降。

前衛生署長楊志良說，不健康餘命在帳面上縮短到7.56年，「是個好看數字」，造就好看數字背後，不是防疫有功，而是疫情把高齡老人淘汰，表示政府沒照顧到該被照顧到老人，是台灣疫情的悲哀。

疫情 衛福部

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