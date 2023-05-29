再生能源條例三讀 立委陳琬惠籲加強產業扶助以利發展

立法院院會今天三讀通過再生能源發展條例修正案，民眾黨立委陳琬惠透過臉書表示，我國能源政策發展一直以來缺乏明確、有效的法規，需要主管機關凝聚社會各界廣泛的討論，取得共識後完備法規，才能讓業者有明確的方向可以遵循。

陳琬惠指出，地熱能的熱能利用產業化程度不足，呼籲未來主管機關加強對地熱產業的扶助，納入提高探勘獎勵、躉購費率，訂定熱利用獎勵補助辦法以加速形成商業規模，扶助地熱能產業在開創期能站穩腳步，以利後續發展。

陳琬惠認為，今通過的版本對地熱能發展有許多突破，包括明確探勘許可，讓廠商有明確的管理機制；新增地熱營運階段程序，讓取得開發許可者可以依水利法的規定申請水權登記，以及地熱發電後的尾水處置方式。

陳琬惠表示，此次修法將地熱發電和溫泉作出區分，終於排除溫泉法對於地熱能開發的限制，以及明定尾水回注原則要達90%，也落實原住民基本法第21條的部落協商程序，明定地熱能廠商在開發涉及原住民土地時必須和部落協商並落實原住民的利益分享權。