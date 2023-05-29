美議員「炸台積電說」惹議 顧立雄：從未出現在兵推

國安會秘書長顧立雄今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，被問到美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會上提出「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電」的想法。顧立雄回應，「我實在沒有辦法理解這是什麼意思」，這個題目在兵推想定從未出現過。

顧立雄表示，台積電真正的價值，在於人才，台積電常常成為被提到的指標，反面來說，應證了台積電的重要，這就是經濟安全問題。台灣如果被打或被封鎖，整個工業生產可能停滯，台積電晶片難以輸出，對全世界的經濟造成無可回復的傷害，這個話題顯示台灣半導體產業對全世界的重要性。

對於美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）爆料，蔡總統向美國催促武器以及星鏈系統。顧立雄說，美國已通過法案授權加速武器供應，且星鏈也是軍事韌性的一環，星鏈是低軌衛星；萬一電纜被打掉，低軌衛星就可以維持台灣對國際通訊的備援方案。

至於麥考爾指出，北京在台灣有傀儡候選人。另智庫學者葛來儀表示，北京對國民黨總統參選人侯友宜不熟悉，把侯與前總統李登輝作聯想，傾向支持擔任台北市長期間，曾透過雙城論壇往來過的柯文哲。

顧立雄說，這是葛來儀作為智庫學者的想法，「不知道她的情報來源」。北京一直嘗試對台灣大選作影響力操作，這毋庸置疑，若問北京意圖，「她（北京）當然希望有一個親她的政權能夠贏，這方面的認知作戰每天都在做，透過相關內容農場擴大，再由協力者擴大扭曲，這都是一部分。」