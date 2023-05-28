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民進黨：請侯友宜立刻為李浩榕涉貪道歉
新北市前石碇區長李浩榕涉弊被收押。民進黨發言人卓冠廷今天表示，請新北市長侯友宜立刻為愛將區長李浩榕涉貪道歉，還有一堆市府涉貪官員，不要切割，直接面對，甚至黑二代立委羅明才，涉貪新北巿議員周勝考等人全是「厚友誼」，侯友宜不要閃躲。
卓冠廷指出，國民黨內部有苗栗縣長鐘東錦、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲等人，這些不是曾犯殺人，就是涉貪、恐嚇等罪，國民黨就是跟黑金，暴力掛勾，侯友宜只是嘴巴說反黑金復辟，是雙重標準。
卓冠廷說，請侯友宜直接面對台南88槍案幕後主使者，藍營背景的王文宗，不要持續藉由攻擊賴清德轉移焦點、混淆視聽，更不要為護航侯友宜，對賴造謠抹黑，進行政治鬥爭，試圖轉移各界對李浩榕涉貪重大爭議。
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