民進黨：請侯友宜立刻為李浩榕涉貪道歉

大陸國台辦5月19日宣布開放台灣旅行團赴陸，台灣則高喊需經「兩岸協商」才開放。蔡英文總統在一周內已兩度談及兩岸觀光，觀光局副局長林信任則稱「觀光小兩會已在協商時間地點」。不過據了解，疫情後的小兩會，至今都只是「單向溝通」，並非「雙向交流」。近來一紙在陸委會卡關多時的簽證終於核發後，也成為雙方冰凍是否緩解的訊號。

2023-05-28 10:00