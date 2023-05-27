快訊

71層樓高空開艙門只因「很悶想下機」！韓亞航班座位緊急停售、男嫌恐被關10年

翻譯過「源氏物語」！連戰表姊、旅美作家林文月過世 享耆壽90歲

「基層要他入黨？」空降參選永和立委 李正皓：不適合以民進黨籍身分參選

民進黨不滿法官判國賠理由 謝衣鳯：不尊重憲法就修法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中國錢姓男子2018年來台騎單車環島，路途被漏電路燈電擊身亡，高雄地院以法務部函釋，中國地區人民也是我國人民為由，判國賠463萬元。民進黨立委鄭運鵬持反對意見，國民黨立委謝衣鳯表示，不尊重憲法就在立院修法。圖／截自謝衣鳯辦公室提供影片
中國錢姓男子2018年來台騎單車環島，路途被漏電路燈電擊身亡，高雄地院以法務部函釋，中國地區人民也是我國人民為由，判國賠463萬元。民進黨立委鄭運鵬持反對意見，國民黨立委謝衣鳯表示，不尊重憲法就在立院修法。圖／截自謝衣鳯辦公室提供影片

中國大陸一名錢姓男子2018年來台騎單車環島，路途被漏電路燈電擊身亡，高雄地院以法務部函釋，中國地區人民也是我國人民，判國賠463萬元。民進黨立委鄭運鵬持反對意見，國民黨立委謝衣鳯今表示，不尊重憲法就在立院修法，並轟民進黨國際觀狹隘。

中國大陸一名錢姓男子2018年到台灣騎單車環島，經過高雄市路竹區時，被漏電的路燈電擊身亡，家屬進行國賠訴訟，高雄地院法官據法務部函釋，「中國地區人民也是中華民國人民」，判國賠463萬元。

鄭運鵬表示，他收到行政院以院臺法長字第1121023848號通令各部會，依國籍法之定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

鄭運鵬說，以後法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤的判決要接受國人的批判，接下來就是司法院自己要去教育訓練統一解釋了。關於國賠案件，認定是我國政府的責任，賠償中國來台旅客，他並沒有意見，只是賠償理由不能是中華人民共和國人民算中華民國國民。

謝衣鳯批評，依照國賠法以及國際法國家責任的相關規定，我國公務人員因違法失職，造成外國人、大陸人民以及本國人民生命財產受到損害，應該負起相關賠償責任，法官審理相關案件一定非常清楚。

謝衣鳯質疑，民進黨立委難道不了解這就是國際觀嗎？還是民進黨的國際觀就是非常狹隘，只有英文好，邀請國際重要大咖來台訪問？如果不了解國際法相關規範，讓台灣法官判決相關案件時，有違國際法規範，才會讓台灣背上沒有國際觀的罵名。

謝衣鳯進一步指出，行政院原有的函釋撤銷後，在沒有新的函釋前，法官審理相關案件應該回到法律本身，以大陸錢姓男子國賠案來說，涉及到國賠法以及兩岸人民關係條例相關規定。民進黨立委如果不尊重中華民國憲法，不尊重兩岸人民關係條例，就應該要在立法院修法，告訴所有人民「不尊重憲法」，而不是要求法院重新教育訓練法官，接受民進黨的認知。

國賠 民進黨

延伸閱讀

影／選罷法排黑條款三讀通過 鄭運鵬：政院版最乾淨

轟蔡政府敷衍應對勞工訴求 國民黨團：拿出良心

回擊綠批無國際觀 謝衣鳳：侯友宜訪星國帶回國際經驗

加強黨內互動 侯友宜5月31日與藍委便當會

相關新聞

政院核定警務加給提升15%　鄭文燦：具體行動支持警察

行政院昨天核定，7月起警察警勤務加給調升15％，被質疑有選舉考量。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，挺警察、照顧警察的權益...

陳明通學倫案 台大校長陳文章證實昨有討論 就看檢舉人是否願意公開

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫...

鄭文燦：調高警勤加給 消防署專業加給等同步提高

行政院核定，今年7月起調高警勤加給15%，行政院副院長鄭文燦今天表示，挺警察、照顧基層警察是最基本的，調高警勤加給是非常...

光電砍鳳「林」／大面積光電怎管？地方官員嘆「流竄難管理」 專家籲3方面著手

近年蔡政府積極推動光電，卻因缺乏配套在全台引發民怨，記者此次走訪花蓮調查時，地方政府也抱怨光電開發資訊不透明，連他們都不知道設置地點，憂心對觀光造成衝擊。為化解綠能與社會、生態之間的矛盾，東華大學環境學院團隊啟動環境調查，專家則建議大面積光電應納入環評，盼為土地、生態與民眾把關，防止光電開發走向失控。...

接下藍營大旗 侯友宜的4個考驗才剛開始

國民黨中常會17日提名新北市長侯友宜參選總統，民眾黨也確認台北市前市長柯文哲披戰袍出征，再加上民進黨主席賴清德，三個主要政黨的提名都底定了。聯合報馬上自18日起，針對總統選情進行民意調查，結果頗出各界意外，但其中確有若干資訊值得討論...

政院核定 警勤加給7月調高15%

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌昨前往警察專科學校視察，被視為踩新北市長、國民黨總統參選人侯友宜的警界票倉，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦