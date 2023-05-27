民進黨不滿法官判國賠理由 謝衣鳯：不尊重憲法就修法

中國大陸一名錢姓男子2018年來台騎單車環島，路途被漏電路燈電擊身亡，高雄地院以法務部函釋，中國地區人民也是我國人民，判國賠463萬元。民進黨立委鄭運鵬持反對意見，國民黨立委謝衣鳯今表示，不尊重憲法就在立院修法，並轟民進黨國際觀狹隘。

中國大陸一名錢姓男子2018年到台灣騎單車環島，經過高雄市路竹區時，被漏電的路燈電擊身亡，家屬進行國賠訴訟，高雄地院法官據法務部函釋，「中國地區人民也是中華民國人民」，判國賠463萬元。

鄭運鵬表示，他收到行政院以院臺法長字第1121023848號通令各部會，依國籍法之定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

鄭運鵬說，以後法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤的判決要接受國人的批判，接下來就是司法院自己要去教育訓練統一解釋了。關於國賠案件，認定是我國政府的責任，賠償中國來台旅客，他並沒有意見，只是賠償理由不能是中華人民共和國人民算中華民國國民。

謝衣鳯批評，依照國賠法以及國際法國家責任的相關規定，我國公務人員因違法失職，造成外國人、大陸人民以及本國人民生命財產受到損害，應該負起相關賠償責任，法官審理相關案件一定非常清楚。

謝衣鳯質疑，民進黨立委難道不了解這就是國際觀嗎？還是民進黨的國際觀就是非常狹隘，只有英文好，邀請國際重要大咖來台訪問？如果不了解國際法相關規範，讓台灣法官判決相關案件時，有違國際法規範，才會讓台灣背上沒有國際觀的罵名。

謝衣鳯進一步指出，行政院原有的函釋撤銷後，在沒有新的函釋前，法官審理相關案件應該回到法律本身，以大陸錢姓男子國賠案來說，涉及到國賠法以及兩岸人民關係條例相關規定。民進黨立委如果不尊重中華民國憲法，不尊重兩岸人民關係條例，就應該要在立法院修法，告訴所有人民「不尊重憲法」，而不是要求法院重新教育訓練法官，接受民進黨的認知。