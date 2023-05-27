政院核定警務加給提升15%　鄭文燦：具體行動支持警察

行政院昨天核定，7月起警察警勤務加給調升15％，被質疑有選舉考量。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，挺警察、照顧警察的權益、照顧基層的福利，這是很基本的，警勤加給大概28年來都沒有調整，經過調整以後，平均每個員警可以增加1000元到2000元的加給，相信這是一個非常重要的一步。

鄭文燦表示，在行政院討論的過程中，從警政署提出，到內政部爭取，到行政院核定，整個行政院團隊都非常支持，特別是陳建仁院長昨天也有到警專，特別表示對警大、警專學生的支持，政府提高伙食費，也提高警勤加給，用具體的行動表達對警察同仁的支持。

鄭文燦說，台灣歷經疫情的挑戰，如何打造一個安全的社會，能夠打詐、反詐騙，這個也是目前工作的重點。警察同仁在各方面執行公權力很辛苦，警勤加給提高15%是應該的，其他的專業加給也同步提高，包括消防同仁或其他專業的公務同仁在內。