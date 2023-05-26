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選罷法修法三讀通過 邱臣遠批「政黨內部問題外部化」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）。記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）。記者陳正興／攝影

立法院今天院會三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，民眾黨團立法院總召邱臣遠表示，政治是一種價值，不應為了短期政治利益犧牲法治穩定，修法要有長遠全盤眼光，勿將政黨自身的內部問題外部化，「不要自己識人不明，該擋未擋，卻把責任推給法律。」

邱臣遠說，人民厭惡黑金，且黑金涉入民主政治對國家社會傷害甚深，要制止黑金涉入民主政治，需更加理性面對，不能無限上綱，或違反無罪推定及比例原則、破壞法原則、甚至有違憲之虞。

邱臣遠指，此次修法版本中有個共同點，就是把黑金槍毒、洗錢、貪污、國安法等有罪的案件，不分情節、刑度輕重，一律剝奪終身參選公職的權利；這樣不分比例的「包裹式立法」無視法學界、司法院大法官、最高法院等，過去30年來所累積的民主憲政法治成果，也無視刑法原理原則。

邱臣遠表示，政治的核心在於執行力，如何有效落實清廉政治是各政黨的責任，希望立法院及各政黨不要讓人民對台灣政治失去信心與信任。

民眾黨團立法院幹事長張其祿指出，清廉政治是全民的期待和目標，但用什麼方式達成，可再討論。憲法保障人民有選舉、罷免、創制及複決等參政權，此次修法仍存在爭議，未來可能會有人提憲法訴訟，反對剝奪人民參政權，且有無限上綱、不符無罪推定、不符比例原則等爭點。

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