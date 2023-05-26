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選罷法增排黑條款！鍾東錦：一罪不兩罰是原則 因人設事「很可笑」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦認為「一罪不兩罰」是法律原則，如果因人設事針對某些人訂定不能參選的法條，是「很可笑的事」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦認為「一罪不兩罰」是法律原則，如果因人設事針對某些人訂定不能參選的法條，是「很可笑的事」。記者胡蓬生／攝影

立法院今天下午將針對選罷法新增排黑條款進行表決，苗栗縣長鍾東錦認為「一罪不兩罰」是法律原則，如果針對某些人訂定不能參選的法條，是「很可笑的事」。

鍾東錦表示，如果有人做錯事被法辦追究刑責，基於「一罪不兩罰」，行政罰就不能再處理，這是法律應有的原則，犯罪的人被褫奪公權不能參政，但過了年限當然可以參政，如果針對某些特定的人訂定法條是很可笑的事，當年地方制度法修訂「李全教條款」，逼全國縣市議會、鄉鎮市民代表會必須具名投票選正、副議長及主席、副主席，「那立法院為何不用？」他不認為立法委員就比縣市議員「高尚」。

鍾東錦說，人不應該被如此區分，如要訂法條應一致，也不能因人設事，立法院現在要修法增排黑條款，他覺得「很好笑」，做事應一本良心，要把大家當好人，而非把每個人當壞人來修法，更生人及犯過錯的人法院自會有褫奪公權的判決來限制參政，如果法院沒判褫奪公權終身，立法院就修法剝奪他們的參政資格，這是不對的。

苗栗縣長鍾東錦認為「一罪不兩罰」是法律原則，如果因人設事針對某些人訂定不能參選的法條，是「很可笑的事」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦認為「一罪不兩罰」是法律原則，如果因人設事針對某些人訂定不能參選的法條，是「很可笑的事」。記者胡蓬生／攝影

立法院 鍾東錦 排黑條款

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