「引誘人家看」不道歉 國民黨交考紀會調查 宜縣議員：尊重

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
時代力量宜蘭黨部下達最後通牒，下周一前黃浴沂若不道歉，將發起罷免。記者陳敬丰／攝影
時代力量宜蘭黨部下達最後通牒，下周一前黃浴沂若不道歉，將發起罷免。記者陳敬丰／攝影

宜蘭國民黨議員黃浴沂昨日針對宜縣女消防員遭性騷擾案，質疑「不鎖門是引誘人家去看？」等語，引起各界批評，仍拒絕道歉；國民黨將移請考紀會調查，時代力量宜蘭黨部下最後通牒「下周一不道歉就罷免」，黃浴沂皆回應「尊重」。

宜蘭縣議會昨日進行總預算審查追加減案，民進黨籍縣議員林詩穎、林佩螢在桌上擺放「我都生病了，為什麼要一直換醫生」、「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語圖卡，黃浴沂不滿，要求撤下圖卡，並稱「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。

黃浴沂此言受到各界抨擊，今日上午受訪，表示自己沒有說錯，何須道歉？他沒有指名道姓針對任何人，只是就事論事，況且事件已經進入司法程序，他的本意是希望2位民進黨議員將圖卡撤下，卻被斷章取義，質疑民進黨一直在消費被害人。

國民黨副發言人呂謦煒今表示，國民黨一直致力維護女性權益，黨綱也明定落實人權保障、尊重多元價值，嚴厲譴責黃浴沂違反性別平等的作為，黨內會進行必要處置，移請考紀會調查，研議處理方式，絕不姑息。

時代力量宜蘭黨部下午也開記者會，再次要求黃浴沂公開道歉，並訂下最後通牒，下周一前不道歉將發動罷免。黨部執行長郭禀翰表示，近日台大也發生性別歧視言論風波，就是有黃浴沂這樣身為議員卻無法作出表率，造成連鎖效應，「丟臉的事情讓全世界看見」。

對於國民黨將移請考紀會調查，以及時力要求道歉否則罷免等事項，黃浴沂僅回應：尊重一切作法，不過仍堅持自己並未失言，無須道歉。

國民黨宜蘭縣議員黃浴沂深陷失言風波，表示尊重外界一切作法，但自己沒有失言，無須道歉。本報資料照片
國民黨宜蘭縣議員黃浴沂深陷失言風波，表示尊重外界一切作法，但自己沒有失言，無須道歉。本報資料照片
國民黨副發言人呂謦煒表示，國民黨致力維護女性權益，針對黃浴沂失言一事，將移請考紀會調查。圖／國民黨提供
國民黨副發言人呂謦煒表示，國民黨致力維護女性權益，針對黃浴沂失言一事，將移請考紀會調查。圖／國民黨提供

國民黨 議員 宜蘭

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