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評女消防員遭性騷「不鎖門是引誘」宜蘭議員拒道歉：被斷章取義

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
黃浴沂今受訪，仍拒絕道歉，稱被斷章取義，若時力要罷免，他也尊重。本報資料照。
黃浴沂今受訪，仍拒絕道歉，稱被斷章取義，若時力要罷免，他也尊重。本報資料照。

宜蘭縣國民黨籍議員黃浴沂在議會質詢時，稱宜縣消防局女消防員遭性騷擾一案「被看不一定是對的，不鎖門是要引誘人家去看嗎？」引起軒然大波，時代力量宜蘭黨部要求道歉，否則不排除罷免；黃浴沂今拒絕道歉，稱自己的說法被斷章取義，要罷免也尊重。

宜蘭縣議會昨日進行總預算審查追加減案，民進黨籍縣議員林詩穎、林佩瑩在桌上擺放「我都生病了，為什麼要一直換醫生」、「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語圖卡，黃浴沂不滿，要求撤下圖卡，並稱「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。

黃浴沂的說法引起眾怒，時代力量宜蘭黨部要求公開道歉，否則不排除發動罷免；林詩穎稱平權教育不能等，林佩螢也認為黃的言論是民主倒車。網友一面倒批評黃浴沂，認為他還活在古代，是標準的「沙文主義發言」。

黃浴沂今天受訪，仍拒絕道歉。自己沒有不對，要道歉什麼？女消防員不鎖門會影響人家進去看，他說的有什麼不對？每個人洗澡都要小心，他自己在家洗澡也不敢不關門；不管是被看的，還是看人的，都已經進入司法程序。

針對時力罷免，黃浴沂表示，時力只聽一面之詞，不了解全盤狀況，要罷免也給予尊重；民進黨這段時間一直在消費被害者，這麼多天來到底幫了她什麼？做了什麼對她有利的事？在他看來反而是在傷口上撒鹽。

國民黨籍縣議員黃浴沂（左一）不滿民進黨籍縣議員在議會中擺放聲援圖卡，口出「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。圖／翻攝自宜蘭縣議會直播頻道
國民黨籍縣議員黃浴沂（左一）不滿民進黨籍縣議員在議會中擺放聲援圖卡，口出「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。圖／翻攝自宜蘭縣議會直播頻道

罷免 宜蘭 時代力量

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