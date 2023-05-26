評女消防員遭性騷「不鎖門是引誘」宜蘭議員拒道歉：被斷章取義
宜蘭縣國民黨籍議員黃浴沂在議會質詢時，稱宜縣消防局女消防員遭性騷擾一案「被看不一定是對的，不鎖門是要引誘人家去看嗎？」引起軒然大波，時代力量宜蘭黨部要求道歉，否則不排除罷免；黃浴沂今拒絕道歉，稱自己的說法被斷章取義，要罷免也尊重。
宜蘭縣議會昨日進行總預算審查追加減案，民進黨籍縣議員林詩穎、林佩瑩在桌上擺放「我都生病了，為什麼要一直換醫生」、「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語圖卡，黃浴沂不滿，要求撤下圖卡，並稱「被看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人家去看嗎？」等語。
黃浴沂的說法引起眾怒，時代力量宜蘭黨部要求公開道歉，否則不排除發動罷免；林詩穎稱平權教育不能等，林佩螢也認為黃的言論是民主倒車。網友一面倒批評黃浴沂，認為他還活在古代，是標準的「沙文主義發言」。
黃浴沂今天受訪，仍拒絕道歉。自己沒有不對，要道歉什麼？女消防員不鎖門會影響人家進去看，他說的有什麼不對？每個人洗澡都要小心，他自己在家洗澡也不敢不關門；不管是被看的，還是看人的，都已經進入司法程序。
針對時力罷免，黃浴沂表示，時力只聽一面之詞，不了解全盤狀況，要罷免也給予尊重；民進黨這段時間一直在消費被害者，這麼多天來到底幫了她什麼？做了什麼對她有利的事？在他看來反而是在傷口上撒鹽。
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