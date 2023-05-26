選罷法新增排黑條款有雜音 綠委假投票支持未過半

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午進行表決。不過，不等下午朝野表決大戰上演，民進黨立法院黨團在上午的黨團大會先上演假投票，最後傳出兩個版本，有綠委說投結果以16比3，黨團將一致性投票，支持行政院版本，但也有綠委表示是22比2，但結果都是支持一致性投票、支持院版。

去年九合一選舉後，因為多名具有黑金背景的候選人順利當選，引發社會議論。民進黨立委提出修法，行政院也提出修法草案，新增排黑條款，增訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑，民進黨團內部也有雜音。

據立委轉述，黨籍立委陳明文率先發難，在會中表達對選罷法排黑條款表達質疑，支持與反對立委隔空交火，最終決定進行表決。

有立委質疑，參與表決的人數不到20人，這樣能代表整個黨團的聲音嗎？另一方面，今天多數委員未出席黨團會議，顯示對於選罷法納入排黑條款仍有疑慮，但既然黨團已經做出決定，會照到黨團決議辦理。