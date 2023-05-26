聽新聞
test
0:00 / 0:00

選罷法新增排黑條款有雜音 綠委假投票支持未過半

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院院會今天將處理公職人員選舉罷免法排黑修法，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，黨團經過討倫達成共識，將會以行政院版本一致投票。記者余承翰／攝影
立法院院會今天將處理公職人員選舉罷免法排黑修法，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，黨團經過討倫達成共識，將會以行政院版本一致投票。記者余承翰／攝影

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午進行表決。不過，不等下午朝野表決大戰上演，民進黨立法院黨團在上午的黨團大會先上演假投票，最後傳出兩個版本，有綠委說投結果以16比3，黨團將一致性投票，支持行政院版本，但也有綠委表示是22比2，但結果都是支持一致性投票、支持院版。

去年九合一選舉後，因為多名具有黑金背景的候選人順利當選，引發社會議論。民進黨立委提出修法，行政院也提出修法草案，新增排黑條款，增訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑，民進黨團內部也有雜音。

據立委轉述，黨籍立委陳明文率先發難，在會中表達對選罷法排黑條款表達質疑，支持與反對立委隔空交火，最終決定進行表決。

有立委質疑，參與表決的人數不到20人，這樣能代表整個黨團的聲音嗎？另一方面，今天多數委員未出席黨團會議，顯示對於選罷法納入排黑條款仍有疑慮，但既然黨團已經做出決定，會照到黨團決議辦理。

排黑條款 投票 民進黨 選罷法 立法院

延伸閱讀

排黑條款假投票未過半 反對綠委：貫徹賴清德選舉考量

立院表決選罷法排黑條款 柯文哲：不要因人設事

陳水扁批為選舉違憲修法 柯建銘：理解心情怪他也接受

選罷法排黑修法今表決 柯建銘：黨團達成共識一致投票

相關新聞

桃機航空燃油槽疑遭灌入不良油品 王鴻薇揭關鍵影片佐證

國民黨立委王鴻薇今揭露，桃園機場的航空燃油槽有不良油品灌入油槽，並公開相關影片以佐證。

選罷法新增排黑條款有雜音 綠委假投票支持未過半

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今天下午進行表決。不過，不等下午朝野表決大戰上演，民進黨立法院黨團...

排黑條款假投票未過半 反對綠委：貫徹賴清德選舉考量

立法院會今天將處理俗稱「排黑條款」的公職人員選罷法、總統副總統選罷法修法，民進黨立院黨團今早舉行黨團會議「凝聚共識」，據...

排黑修法表決 藍提加嚴：加重詐欺、性侵害也不得登記

公職人員選舉罷免法修法擬新增「排黑條款」，立法院會預計今下午表決，而行政院修法版本的條文中，兩大爭議事項「犯洗防法判決確...

「引誘人家看」不道歉 國民黨交考紀會調查 宜縣議員：尊重

宜蘭縣國民黨籍議員黃浴沂昨日針對宜縣女消防員遭性騷擾案，質疑「不鎖門是引誘人家去看？」等語，引起各界批評，仍拒絕道歉；國...

政院藉廢函釋搞「柔性台獨」？ 學者：有本事就去廢兩岸條例

行政院5月24日對中央所屬各部會發出一份函釋公文，主旨為「有關中國大陸人民似取得等同我國國民權利義務函釋檢討事宜及立法原則」通函，要求各機關檢討各部門就主管業務中與兩岸人民條例相關之函釋令，對曾逕予認定大陸地區人民為中華民國國民者，依國籍法、中央法規標準法、入出國及移民法等相關規定及兩岸互不隸屬之現況，進行檢討，有牴觸者，即日起予以廢除。有綠委在臉書貼出這份函釋，網路上炸鍋質疑蔡政府搞小動作推動曲線台獨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦