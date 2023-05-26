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排黑條款假投票未過半 反對綠委：貫徹賴清德選舉考量

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
針對選罷法修法，不願具名的民進黨立委說，民進黨主席賴清德與行政院高層都要求一定要支持政院版，但很多黨內立委私下不以為然，認為這次修法就是「為了選舉的政治性修法」。圖／聯合報系資料照
針對選罷法修法，不願具名的民進黨立委說，民進黨主席賴清德與行政院高層都要求一定要支持政院版，但很多黨內立委私下不以為然，認為這次修法就是「為了選舉的政治性修法」。圖／聯合報系資料照

立法院會今天將處理俗稱「排黑條款」的公職人員選罷法、總統副總統選罷法修法，民進黨立院黨團今早舉行黨團會議「凝聚共識」，據了解，正反兩派看法分歧，支持修法派認為反黑金要用最嚴格標準，反對派認為這次修法不合法理，只是為了選舉的政治考量，最終黨團罕見進行內部表決，結果支持一致投票，民進黨團總召柯建銘會後表示，「黨團已達成一致共識，不可能會有人跑票」。

行政院提出的排黑條款修法版本，增訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人，引發剝奪參政權的質疑。

據轉述，今早的民進黨團會議中，包括英系立委陳明文、莊瑞雄等人都表達對排黑條款的修法疑慮，莊瑞雄維持一貫態度，認為這次修法後，將造成「輕罪不能選，重罪卻能一直選」，且總統副總統選舉與村里長標準一致，跟本不合法理；對修法有疑慮的一派提議應不要強制綠委一致投票，而是採取開放投票。

據指出，但支持修法嚴定排黑標準的一派立委則認為，社會很矚目這次修法，一定要用最高標準來反黑金、排黑。後來黨團決議採取內部表決是否「支持一致性投票」。綠委透露，最終表決結果，不到20位綠委表態支持一致投票政院版，但有2位來自南部的綠委反對，更多立委則是「棄權」或「提早離場」並未投票表達意見。

不願具名的民進黨立委說，民進黨主席賴清德與行政院高層都要求一定要支持政院版，但很多黨內立委私下不以為然，認為這次修法就是「為了選舉的政治性修法」，法理層面根本說不通，還有反對修法的綠委說，「修法很清楚就是賴清德意志、為了選舉考量」，但將來修法通過後一定會衍生很多問題。

據指出，一位派系色彩鮮明的資深綠委還私下揶揄，排黑條款連黨團內部的假投票都不到半數支持，「這樣的修法還敢說民進黨有共識」。

今早民進黨團會議結束後，黨團總召柯建銘表示，這是眾所矚目的案子，很清楚會按照行政院版本通過，黨團已達成一致共識，不可能會有人跑票。

至於前總統陳水扁在臉書發文「死諫」，柯建銘說，他了解陳水扁的心情，長期以來他都是最挺陳水扁，但這是黨團一致的決議，陳水扁要怪他，他也接受，這不是個人能夠做任何個別行為，黨團集體行動，面對選舉相當險峻。

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