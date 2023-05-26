【專家之眼】台灣能加入美國所主導的PSI嗎？

大規模毀滅性武器(Weapons of Mass Destruction, WMD)，包括核子、生化武器，以及其運載系統和相關物資之擴散，構成當今國際和平與安全之最大威脅之一。早在2004年，聯合國安理會在所通過的第1540號決議就已做出此一聲明。之後，安理會再通過各相關決議，主要目的在遏阻、制裁北韓和伊朗所謂「擴散被關切的國家行為者」(States actors of proliferation concern)。

為遏止WMD之擴散，美國小布希總統於2003年5月31日在波蘭宣布推動「遏阻大規模毀滅性武器擴散安全倡議」(the Proliferation Security Initiative, PSI)。此倡議目前有107個參與者 (participants)，共舉辦超過150個以上的政治會議、海上攔截演習、專家組會議、研討會和訓練活動等。

任何國家，只要發布聲明表示「支持」(endorse) PSI 的「攔截原則聲明」(Statement of Interdiction Principles) 就可自動加入成為美國所主導PSI的參與者。

亞太地區的41個國家當中，有21國已參加PSI。澳洲、日本、紐西蘭、大韓民國 (南韓)、以及新加坡是此地區參與PSI活動最積極的五國。自2014年開始，此五國和美國輪流舉辦亞太地區簡稱APER的PSI演習。

東協10國當中，尚未參加PSI的國家只有印尼、寮國、以及緬甸。印尼之所以不參加，主要顧慮PSI海上攔截活動恐與國際海洋法相抵觸，也可能擔心此行動影響其海域主權之行使。寮國和緬甸不加入，與親中共或北韓外交關係有關。儘管如此，印尼、寮國、以及緬甸都曾派代表以觀察員身分參與PSI活動。

北韓是美國所主導PSI攔截行動的主要目標國，不可能加入此倡議。2003年，美國宣布提出PSI時，平壤曾經揚言，如果「美帝」敢挑釁，北韓勢必採取報復行動。2009年，當南韓宣布加入PSI時，北韓表示無法保證美國和南韓的海軍或民間船隻通過北韓鄰近海域之安全。

中共、印度、以及巴基斯坦是亞太地區沒有加入PSI的核武國家。中共與印度不加入的原因，主要是擔心美國所主導的PSI海上攔截行動可能跨越國際海洋法所允許的範圍。巴基斯坦基於出口核相關科技商業考量，也決定不參加。儘管如此，印巴兩國還是派員參與PSI相關活動，但中共沒有。

過去三個月以來，國際社會成員頻頻在重要政治、外交、國防相關會議場合發表譴責北韓與伊朗等國發展核武和WMD相關計畫，嚴重威脅到國際和平與安全，因此呼籲各國採取有效因應措施，要求遵守聯合國安理會決議，停止核子試爆、發射飛彈、停止所有與WMD相關計畫與活動。

三月，美國拜登政府發布遏阻WMD恐怖主義，提升核與輻射安全的《國家安全備忘錄第19號》; 四月，美菲召開「2+2」國防與外交部長會議時譴責北韓空前未有、非法的發射彈道飛彈次數，承諾要使朝鮮半島非核化，也要求北韓遵守聯合國安理會所通過的各項決議。

五月上旬召開的第42屆東協領導人會議，四月召開的G7外長會議，以及五月中旬在廣島召開的G7領導人會議當中，與會國外長與國家元首一再強調要北韓完全放棄、停止核武和核相關計畫，並遵守安理會所通過的決議。

五月底和六月初，南韓將於濟州島舉辦紀念PSI啟動二十周年的高級別政治會議、PSI海上攔截演習、PSI操作專家組會議 (Operational Expert Group Meeting)。高級別政治會議將回顧二十年來PSI的活動與成效、討論改變中的國際安全環境與核不擴散所面臨的挑戰、以及探究PSI下一步行動。

台灣雖然不是PSI的參與方，但實際上有參加此安全倡議的海上攔截相關活動和會議的實踐。

2003年8月，收到美國所提供停靠高雄港之北韓「大山輪」可能載運WMD相關貨品的情資後，台灣高雄港務局和財政部高雄關稅局登船檢查，發現該船載運有158桶的化學危險物品。之後，這些物品被送到高雄關私貨倉庫「留置」，「大山輪」隨後結關出港。

今年二月，台商黃旺根因在公海駁油給被聯合國制裁的北韓船隻，被法院依《資恐防制法》判1年徒刑。同月底與三月初，台灣應邀參加了美國駐馬尼拉大使館和一個研究機構合辦與PSI和防止ＷＭＤ擴散的研討會。

由於美國所主導PSI不是一個國際組織，參加的要件只是公開宣布支持「攔截原則聲明」。鑑於台美就防止WMD擴散早有合作實踐，加上中共並非PSI的參與者，台灣除繼續推動尋求出席世衛大會與其他聯合國相關組織和會議的工作外，政府相關部會是否也可研議推動加入PSI的可行性，主動表示願意參加下周在濟州島所舉辦的PSI高階政治會議。