新聞眼／台美貿易倡議簽署 程序正義豈可雙標

猶記當年「兩岸服貿協議」由於社會爭議過大，在國會遲遲無法過關，二○一四年三月於立法院內政委員會審查，國民黨召委張慶忠為了躲避在野黨大力反彈，非得狼狽藏進廁所，在卅秒之內透過麥克風「遠端」宣布將服貿案送出委員會，張因此被戲稱是「半分忠」，從此名留青史。

爾後爆發的太陽花學運，背後原因或許錯綜複雜、千絲萬縷，但不正當的審查程序無疑是爭端之一。如今，台灣即將與美國針對「廿一世紀貿易倡議」的首批協定進行簽署，卻打算依條約締結法第十二條，擬於生效後再送立法院查照，分明有藐視國會之嫌，更是兩套標準的完美示範。

作為台美雙邊貿易的里程碑，政府大張旗鼓宣傳廿一世紀貿易倡議，強調它的歷史性突破，但對外廣告極盡美化，對內審查卻極盡低調，堂堂台美貿易進一步深化的重點協定，行政院經貿辦公室和外交部都不願將其視為「條約」，而以行政協定視之，不知是因為倡議本身並無實質內容，還是官方貪圖速度、便宜行事，希望能夠在蔡政府任內生效上路。

政府有此態度，實際上前後矛盾。過去我國與其他國家簽訂貿易協定，皆做準條約案處理，一方面提升協定的重要性，同時也強化象徵性，確立雙邊互動是國與國交流的層次，以凸顯台灣是自主、獨立的國家，現在好不容易爭取到與美國簽署貿易協定，卻自降協定的價值，實在令人費解。

仔細推敲，或許政府此舉可能是對廿一世紀貿易倡議膨風過頭的結果。廿一世紀貿易倡議名為「倡議」，原名「美台貿易倡議」（U.S.-Taiwan Trade Initiative）也沒有條約或協定的字眼，本質上其實是台美雙邊貿易談判的準備工作，目的在於對接兩邊的規範標準，建立討論基礎，擴大雙方經貿相容性，加快雙方在未來雙邊貿易協定的談判速度，僅在個別議題上才會提到協定（agreement），不過實質內容可能更近於雙邊在特定議題上達成共識，以至於政府的處理方式才會雷聲大雨點小。

然而，無論政府是因為倡議的性質，還是為了加速簽署進度而規避國會審查，廿一世紀貿易倡議在台美經貿規範的對接上極有可能涉及修法，甚至需要提高國內標準來與美國接軌，皆必須經過國會的監督與審查，不該是政府說了算。再者，程序正義豈可雙標，不管是對中國，還是對美國都一樣。