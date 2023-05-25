聽新聞
test
0:00 / 0:00
NCC遭踢爆洩漏個資突改系統 徐巧芯直呼：真的有這件事
國民黨北市議員徐巧芯昨晚開直播，踢爆NCC系統漏洞，只要取得一組報單號碼就能登入系統，更改末兩碼，就可以看到所有曾經申請報關者的個資。記者實地操作發現，系統已修改，須多填身分證字號才能查詢，徐巧芯再批，「在我踢爆以後，NCC今天改了系統，證明了NCC過去幾年直接將人民的個資外洩。」
徐巧芯今在臉書發文，昨天晚上她直播獨家踢爆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資，斥政府資安漏洞再添一筆。
她指出，目前台灣購買國外3C產品只要有WIFI、藍芽等，要去NCC上傳文件報關，並且要填寫1張申請書，內容有姓名、身分證字號、戶籍與居住地址、手機、e-mail、印章等相當齊全的個資。
不過，NCC網站僅用報單號碼就可登入系統，只要拿到1組報單號碼，把最後2碼替換掉，就可以無限看到其他人的報單資料。出現他人的申請文件後，只要下載，就可以看到所有曾經申請報關者的個人資料，直呼相當離譜，更批數發部唐鳳還再睡。
她直言，這代表NCC已經洩漏個資多年，而數位發展部完全不管，就放任人民的資料在網上任詐騙集團下載？這樣的政府還好意思跟我們人民要納稅錢去打詐？陳耀祥、唐鳳應該出來說說了吧。
記者今天實際操作「單證比對進度查詢」系統發現，原本只要輸入「圖中文字」、「報單號碼」即可查詢，竟然須多填「身分證號／統編」，資料填寫並點選查詢鍵後，畫面出面「查無符合條件之資料」。徐巧芯說，是因為記者本身無報單的原因，直呼「所以真的有這件事，昨天都是暢通無阻的」，她踢爆以後，NCC今天改系統，證明NCC過去幾年直接外洩人民個資外洩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言