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NCC遭踢爆洩漏個資突改系統 徐巧芯直呼：真的有這件事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
記者今天實際操作「單證比對進度查詢」系統發現，原本只要輸入「圖中文字」、「報單號碼」即可查詢，竟然須多填「身分證號／統編」。圖／取自NCC網站
記者今天實際操作「單證比對進度查詢」系統發現，原本只要輸入「圖中文字」、「報單號碼」即可查詢，竟然須多填「身分證號／統編」。圖／取自NCC網站

國民黨北市議員徐巧芯昨晚開直播，踢爆NCC系統漏洞，只要取得一組報單號碼就能登入系統，更改末兩碼，就可以看到所有曾經申請報關者的個資。記者實地操作發現，系統已修改，須多填身分證字號才能查詢，徐巧芯再批，「在我踢爆以後，NCC今天改了系統，證明了NCC過去幾年直接將人民的個資外洩。」

徐巧芯今在臉書發文，昨天晚上她直播獨家踢爆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資，斥政府資安漏洞再添一筆。

她指出，目前台灣購買國外3C產品只要有WIFI、藍芽等，要去NCC上傳文件報關，並且要填寫1張申請書，內容有姓名、身分證字號、戶籍與居住地址、手機、e-mail、印章等相當齊全的個資。

不過，NCC網站僅用報單號碼就可登入系統，只要拿到1組報單號碼，把最後2碼替換掉，就可以無限看到其他人的報單資料。出現他人的申請文件後，只要下載，就可以看到所有曾經申請報關者的個人資料，直呼相當離譜，更批數發部唐鳳還再睡。

她直言，這代表NCC已經洩漏個資多年，而數位發展部完全不管，就放任人民的資料在網上任詐騙集團下載？這樣的政府還好意思跟我們人民要納稅錢去打詐？陳耀祥、唐鳳應該出來說說了吧。

記者今天實際操作「單證比對進度查詢」系統發現，原本只要輸入「圖中文字」、「報單號碼」即可查詢，竟然須多填「身分證號／統編」，資料填寫並點選查詢鍵後，畫面出面「查無符合條件之資料」。徐巧芯說，是因為記者本身無報單的原因，直呼「所以真的有這件事，昨天都是暢通無阻的」，她踢爆以後，NCC今天改系統，證明NCC過去幾年直接外洩人民個資外洩。

國民黨北市議員徐巧芯今批政府資安漏洞再添一筆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資。本報系資料照
國民黨北市議員徐巧芯今批政府資安漏洞再添一筆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資。本報系資料照

NCC 個資 徐巧芯

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