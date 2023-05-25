NCC網站免費提供個資給詐團？徐巧芯嗆陳耀祥、唐鳳還在睡

國民黨北市議員徐巧芯披藍袍出戰2024北市第7選區立委選舉，她今批政府資安漏洞再添一筆，數位發展部完全不管，放任人民的資料在網上任詐騙集團下載，直呼NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資，政府還好意思跟人民要納稅錢去打詐？更點名NCC主委陳耀祥、數位發展部長唐鳳出來說明。

徐巧芯今在臉書發文，昨天晚上她直播獨家踢爆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資，斥政府資安漏洞再添一筆。

她指出，目前台灣購買國外3C產品只要有WIFI、藍芽等，要去NCC上傳文件報關，並且要填寫1張申請書，內容有姓名、身分證字號、戶籍與居住地址、手機、e-mail、印章等相當齊全的個資。

不過，NCC網站僅用報單號碼就可登入系統，只要拿到1組報單號碼，把最後2碼替換掉，就可以無限看到其他人的報單資料。出現他人的申請文件後，只要下載，就可以看到所有曾經申請報關者的個人資料，直呼相當離譜，更批數發部唐鳳還再睡。