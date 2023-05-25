2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

今年有6次補班，創史上最多，引起民怨。行政院人事總處蒐集各方意見後研擬5種方案，行政院長陳建仁今天在院會聽取人總報告「113年政府行政機關辦公日曆表（含彈性調整放假及連假規畫）」，拍板113年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日。其中3日以上的連續假期（併同例假日）計有4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）等

連假補班太頻繁，引發檢討聲浪。人事行政總處日前研擬5種方案，包括維持現狀、3節加上清明與兒童節彈性放假、3節（春節、端午、中秋）彈性放假、小年夜與清明節彈性放假、僅小年夜彈性放假等，相關方案已在4月底送行政院。

人總表示，今年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節是國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠的特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，因此修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定。

相關規定將彈性調整放假的範圍，由現行「應放假的紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一周星期六」，調整為「當周或次一周星期六」，以落實周休二日意旨。

以113年政府行政機關辦公日曆表為例，農曆除夕前一日（2月8日）適逢周四，調整為放假日，於2月17日（周六）補行上班，農曆除夕及春節（2月9日【周五】至2月12日【周一】），因含2日例假日，於2月13日至14日（星期二、三）補假，又兒童節及民族掃墓節毋須調整。

另經統計，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前一日。

人總表示，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

人事總處已將113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表登載於該總處全球資訊網（網址為https://www.dgpa.gov.tw）首頁「最新消息」公告項目，歡迎民眾上網查詢或下載參考。