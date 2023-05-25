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邱國正說沒人找他談台灣納入美國核保護傘問題

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立委提詢我國是否納入美國核保護傘下，國防部長邱國正(右)上午在立法院表示，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。圖/取自國會直播
立委提詢我國是否納入美國核保護傘下，國防部長邱國正(右)上午在立法院表示，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。圖/取自國會直播

對於台灣是否納入美國核子保護傘，國防部長邱國正上午表示，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

外交部長吳釗燮最近曾表示，台美之間有溝通核子保護傘議題，但不宜公開說明。

根據美國國務院解密檔案，台灣方面早在1978年美國宣布斷交後，曾由當時參謀總長宋長志與美方談判時，向美方表達希望美方能以書面文件將台灣納入美國核子保護傘，當時美國國務院拒絕了這個要求。

從美國檔案顯示，交涉核子保護傘問題過去是軍方負責，不是外交部的業務。

邱國正上午列席立法院外交國防委員會，民眾黨立委邱臣遠質詢將台灣納入美核子保護傘的議題，邱國正說，最近在廣島舉行的G7峰會，涵意是當地過去遭核攻後產生的後果，經過長年才恢復成現況，希望防止戰爭再發生，追求和平。立委所提核保護傘問題，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

美國 邱國正 外交部

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