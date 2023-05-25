立法院今協商排黑條款 2因素讓修法「放寬」可能性降低

立法院今天預計朝野協商俗稱「排黑條款」的選罷法修正草案，民進黨內原本對排黑條款「過嚴」有不少意見，盼在協商時能進一步溝通。但據了解，因前總統陳水扁認為修法違憲北上請願，加上民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙風波，讓黨內氛圍起了微妙變化，認為要「放寬」排黑條款的可能性降低。

去年九合一選舉民進黨大敗，黨內事後的檢討，「黑金」被明列為敗選原因之一。賴清德接掌民進黨後一方面在黨內祭出排黑機制，另方面在政務體系，也由行政院前院長蘇貞昌推動正副總統與公職人員選罷法排黑條款修法。

立法院內政委員會4月審通過的排黑條款，明訂曾犯「黑、金、槍、毒」及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人。但排黑條款「過嚴」，連民進黨內部都有質疑聲浪，民進黨立委莊瑞雄曾說，包括他以及不分黨派的很多立委都對「輕罪不能選、重罪可以一直選」，有很大的疑慮。

5月10日，立院內政委員會進行朝野協商前夕，前總統陳水扁兒子高雄市議員陳致中因洗錢案被判刑入獄，喪失高雄市議員資格，若選罷法修正通過，陳致中將終身不得參選。陳水扁為此曾上凱道請願「救子」，讓排黑條款修法更受關注。

民進黨立委私下表示，各黨立委都對排黑條款過嚴有意見，原本期待在朝野協商時實質討論，但因為陳水扁為了「救」陳致中的北上請願的政治動作，與最近陳歐珀捲入im.B詐騙風波，反而讓排黑條款適度放寬的可能性降低。

民進黨主席賴清德昨也在黨中執會上針對改革黑金議題再度說重話，賴表示，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，要很清楚和社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆。

賴清德還說，「深切的拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案」，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。