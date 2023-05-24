民進黨頻爆詐騙學倫爭議 賴士葆：賴清德不要虛晃一招

民進黨主席暨副總統賴清德就任黨魁時，宣示反貪腐黑金及捍衛學術倫理，近期民進黨醜聞頻發。國民黨立委賴士葆今批評，賴清德不要虛晃一招，欺騙選票。

賴士葆說，賴清德接任黨主席的兩把刀：一是處理黑金問題，另一是學倫問題。賴清德既然要祭出高道德標準就要劍及履及，不要虛晃一招來唬弄社會騙選票。

賴士葆表示，台南黑金問題盤根錯節由來已久，賴清德在台南執政多年難辭其咎，擔任黨主席要更嚴格修選罷法，但是因為掃到陳致中可能斷了扁家的政治香火，前總統陳水扁出面陳抗之後，已經讓選罷法修定橫生變數。

賴士葆指出，民進黨在立法院絕對多數，要通過任何法案只有「要不要」的問題，沒有能不能」的問題，不想過的法案，透過技術上來操弄議事規則延宕立法進度，民進黨早已爐火純青。大家可以好好關注這個到底玩真玩假的案子會不會通過，來檢驗賴清德是否真心改革黑金問題，這個很快就要被檢驗。

賴士葆認為，如果蔡政府真的記取去年選舉，民眾用選票來表達對於學術詐欺的深惡痛絕，那為何不把違背學術倫理也列入選罷法當中來規範匡正詐欺行為？更讓人不解的是行政院副院長鄭文燦論文爆抄襲被台大撤銷碩士學歷，為什麼還是榮升行政院副院長掌握的政務比院長還多？

賴士葆提到，蔡政府真的對學論事件嚴肅看待，那為什麼不修政務官任用條例，阻絕有學倫問題的人在政府擔任要職？賴清德對於學倫也僅止於政黨內部的自我約束，沒有大刀闊斧的立法阻絕。

賴士葆總結，鄭文燦被爆出席im.B負責人的春酒活動，鄭文燦回應沒有往來，大家會想到民進黨立委陳歐珀第一時間也是裝不熟，後來才為識人不明道歉。鄭文燦的論文抄襲其公信力早已折損，違背學倫抄襲其實就是學術詐欺，由此觀之，賴清德認為違反學倫根本不是大事。