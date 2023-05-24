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綠批新北淪慶記之都 新北市府提數據 轟綠「甩鍋地方」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
民進黨發言人張志豪批新北市長侯友宜任內讓新北市變慶記之都。圖／報系資料照
民進黨發言人張志豪批新北市長侯友宜任內讓新北市變慶記之都。圖／報系資料照

民進黨發言人張志豪今指新北市長侯友宜任內讓新北市淪為「慶記之都」，新北市政府稍早拿出今年1月至4月30日數據，表示新北是六都最低，治安從來不是單一縣市問題，身為執政黨卻不斷曲解數字，企圖甩鍋地方政府。

新北市政府發新聞稿表示，新北每十萬人的刑案犯罪人口率的238.05 ，是六都最低，甚至不到台南市數字的二分之一，治安從來不是單一縣市問題，而是遍布全台的問題，中央卻不思檢討從根本解決問題，反而透過中央黨部進行政治操作，成天抹黑地方對治安的努力，無疑是本末倒置。

新北市府強調，基層警力在第一線執行各項法令政策，背後須有強而有力，且合時宜的政策支持，才能徹底刨除治安亂源，而人民深惡痛絕的治安問題亟待解決，不分黨派的各縣市首長以及警察同仁都盡心努力，身為執政黨卻不斷曲解數字，企圖甩鍋地方政府。

新北市府表示，中央與地方齊心打擊治安，不要只顧打擊第一線警察同仁執法的努力與決心，守護台灣治安最重要的就是展現實質作為、讓人民有感，請執政黨停止對地方潑髒水，不分你我，一起努力整頓全台治安，才是全民之福。

侯友宜 民進黨 新北

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