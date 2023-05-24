快訊

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

侯、郭、韓齊聚高雄王不見王？藍營智庫將公布國政方向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「死刑半年內執行」公投案 中選會：今年應來不及

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對台灣百合公義協會理事長徐紹展領銜提出的死刑公投提案，中選會日前認為應先舉行聽證必要，以釐清相關徵點。本報資料照片
針對台灣百合公義協會理事長徐紹展領銜提出的死刑公投提案，中選會日前認為應先舉行聽證必要，以釐清相關徵點。本報資料照片

台灣百合公義協會理事長徐紹展日前領銜提出「死刑應於判決確定後6月內執行完畢」全國性公投提案，中選會認為提案有舉行聽證會必要，以釐清相關爭點。中選會主委李進勇今表示，該案照目前時程看來，應該是趕不上今年法定公投舉行時間。

公投法自修法後，將公投日定於8月第四個周六，自2021年起每2年舉行一次。李進勇今赴立法院內政委員會報告業務概況並備詢。

國民黨立委李德維今在立法院內政委員會質詢時詢問徐紹展的公投提案聽證結果，李進勇答詢表示，爭點已在整理中，聽證會除了提案領銜人、學者專家提供意見，也會根據聽證會論點加以整理，整理爭點的最主要用意是要協助提案領銜人，把案子做合於公投法規定的修正，以便進行後續程序。

李德維追問，依法應於今年8月舉辦公投，此案經聽證會釐清爭點後，公投是否會辦？李進勇答，照目前時程看來應該是來不及，公投案的成立，必須在公投日前90天前。

李德維質疑，執政黨把公投日定死，加上中選會有相關權限，包括舉辦聽證等，若本周不公布公投案，不就形同被中選會行政沒收？李進勇說，相關程序進行都是按既定規定，中間完全無任何拖延，「可能案子提出的時間也是因素。」

公投 李進勇 中選會 死刑

延伸閱讀

候選人超會募款還要政府補助？中選會：需均衡討論

台人七年遭詐288億 藍委批綠打詐無能：黨內有人包庇？

民調下滑 藍委籲侯友宜整合：讓郭台銘加入團隊

影／台灣民眾7年被騙288億元 國民黨團批政府無能

相關新聞

雞排妹披綠戰袍戰選立委？ 本人證實「願意配合」

知情人士表示，民進黨曾找上「雞排妹」鄭家純參選新北市新店區立委，但在計劃調整後，現在朝向安排轉戰台北市中正萬華區方向討論...

廢高爾夫娛樂稅聲音四起 南市體育局長：期待廢除

高爾夫已成亞運及奧運比賽項目，體育署也大力推動，但到高爾夫球場打高爾夫卻要徵收娛樂稅，引起運動界及喜歡高爾夫運動民眾不滿...

侯友宜周六高雄初登場與議員座談 韓國瑜同日幫子弟兵助選

新北市長侯友宜競逐2024大選，請假投入選戰前，利用假日走出新北衝刺選情，他27日會到高雄岡山出席「董事長開講粉絲見面會...

愛沙尼亞WHA首發言挺台 外交部：誠摯感謝

有媒體報導，愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikku）於23日在「世界衛生大會」（WHA）中為台灣執言，公開呼籲各...

張祖詒享嵩壽105歲 留政經風采歸主懷

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】故總統蔣經國文膽張祖詒一生走過台灣政經風雨，於5月24日凌晨安息主懷，享嵩壽105歲！張祖詒曾任行政院參議、總統府副秘書長，更在蔣經國總統身邊工作16年。他於104歲高齡出版新書《總統與我》，成為「世界上最年長的男作家」，著作論著等身，供後人瞻仰學習。

民進黨9千億淨零轉型 馬文君質疑：浪費公帑只為這事

明年總統立委選舉，民進黨政府宣布2030年前花費9000億元預算，投入淨零轉型工作。立委馬文君今天表示「又來了，這就是前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦