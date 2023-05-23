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時力：中國打壓台灣參與WHA 破壞世衛推廣健康平權宗旨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣今年再度被WHA拒於於門外，不過我國友邦仍努力為台灣在會中發聲。圖為WHO的logo。新華社
台灣今年再度被WHA拒於於門外，不過我國友邦仍努力為台灣在會中發聲。圖為WHO的logo。新華社

時代力量發言人余佳蒨今天表示，中國再次讓政治力介入公衛體系之中，不僅讓世界看見中方不擇手段阻撓台灣，中國惡意干涉國際組織運作的行徑，更是破壞世界衛生組織（WHO）致力推廣健康平權的宗旨。

時代力量今天發布新聞稿指出，第76屆世界衛生大會（WHA）昨天針對台灣參與案進行討論，提案遭到中國及巴基斯坦帶頭反對，台灣確定無法受邀本屆會議。

余佳蒨指出，台灣在新冠肺炎疫情期間，防疫成效有目共睹，然而在中國的干預之下，多次被排除在世界之外，中國在這次的WHA大會，不僅排擠台灣的國際政治空間，更試圖打壓台灣的新聞媒體，透過蠻橫手段，施壓WHA阻止台灣媒體採訪。

余佳蒨批評，中國自己沒有新聞自由，就想用相同的手段箝制台灣，掩耳盜鈴的行徑令人不齒。

余佳蒨提到，特別感謝友邦史瓦帝尼及馬紹爾群島以實際行動聲援台灣，除此之外，日本、​​​​英國、法國、捷克、德國和加拿大等民主夥伴同樣發言相挺，台灣將不畏中國打壓，持續用專業的公衛醫療實力，讓世界看到台灣作為國際社會的一份子，能夠作出的積極貢獻及重要性。

時代力量 WHA

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