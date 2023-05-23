冷眼集／佔國土蓋莊園 有關係就沒關係？

民眾黨立委陳琬惠踢爆陳啟昱、李壯展、林鶴堯等綠營權貴在高雄市旗山區農地蓋豪宅，事發後，高市府開出十萬元罰單並限期拆除。該案經陳琬惠緊追，質疑所謂三周內拆除竟只「拆半套」，甚至，同一條路上還有綠媒大亨家族莊園涉嫌竊佔國有地，比農地蓋豪宅「更大條」。

陳琬惠日前公布陳啟昱等人農地蓋豪宅案，第一時間就被拿來與國民黨前立委顏寬恒所涉豪宅違建案相比。不過，陳啟昱等人是在「自有農地」上違法蓋豪宅，顏寬恒則是被控「涉嫌竊佔國有地」蓋違建，兩者違法程度有別，法律的處罰也有明顯的輕重之分。

但若據陳琬惠昨天爆料，林崑海家族在旗甲路的莊園涉嫌竊佔經濟部水利署第七河川局所屬國有地；其中，五八五地號是「限作河段疏濬工程使用」的土地，卻被「圈地」，納入自家莊園。照片中的莊園，有緊挨河川的觀景平台，並設置成套桌椅及步道。

高雄市政府農業局昨回應，五八六地號農地違規使用已一併查處，限期五月廿七日前改善。但是，此處情事與前三件不同，若涉及竊佔國有地，恐涉及刑法，並非高市府用行政罰鍰就可輕輕帶過。

顏寬恒被控竊佔國有地、偽造文書等罪，檢方偵辦後諭令一千萬元交保，外界譁然。林崑海家族莊園案與顏寬恒案類似，都是在自購土地旁涉嫌竊佔國有地，後續就看司法機關的實質認定。但在民進黨執政下，若對藍、綠涉嫌竊佔國土蓋豪宅案的處置與作法天壤之別，不但難平眾口，更將坐實「有關係就沒關係」的外界猜測。