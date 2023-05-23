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陳啟昱種香蕉 稱已農地農用

聯合報／ 記者古和純王慧瑛／高雄報導
民眾黨立委陳琬惠踢爆，曾擔任高雄市副市長的陳啟昱在旗山農地違法蓋農舍，目前陳啟昱在當地的農舍已經完成拆除，農地改種香蕉，現場有一間白色貨櫃屋資材室，陳啟昱表示正在向農業局申請合法中。記者劉學聖／攝影
民眾黨立委陳琬惠踢爆，曾擔任高雄市副市長的陳啟昱在旗山農地違法蓋農舍，目前陳啟昱在當地的農舍已經完成拆除，農地改種香蕉，現場有一間白色貨櫃屋資材室，陳啟昱表示正在向農業局申請合法中。記者劉學聖／攝影

立委陳琬惠昨指綠營友好人士陳啟昱、李壯展、林鶴堯等人違法豪宅拆半套，已故媒體大亨林崑海家族莊園也涉嫌竊佔國有地，要求高雄市府拿出作為。高市府表示，陳先前舉報三案的當事人均已陸續拆除，本周會拆完，回歸農業使用，如未完成將強制拆除；林崑海家族農地違規使用已一併查處，限本月廿七日前改善。

記者昨直擊台鹽前董事長陳啟昱的豪華農舍，他正好在屋內，但不願面對鏡頭回應，僅私下表達已拆除所有違建物，如大門、貨櫃房舍等，並種植逾五百棵香蕉樹，恢復農地農用，不過，現場仍舊留有一棟白色貨櫃屋，陳表示，僅作資材室使用，正向農業局申請中。

民進黨全國黨代表李壯展、高雄市政府前市政顧問林鶴堯，兩人也在陳啟昱違法農舍附近興建違法豪宅，李、林已主動聯繫高雄市農業局，並表明將自行拆除違建，昨天李家雖有工人持續拆除，但只拆完大門及主結構體，進度落後，至於林家違建僅拆屋頂部分，如同陳琬惠爆料內容。

陳琬惠昨踢爆三立電視台已故前董事長林崑海的農舍就在陳啟昱宅旁，家屬表示，不便回應農舍事件。

「任何人標準都一樣，沒差別待遇。」高雄市府表示，屋主曾反映拆除期遇缺工等因素，影響進度，至於陳琬惠舉報林崑海家族的旗甲段五八六地號農地違規使用，農業局表示，改善期限至五月廿七日，屆期未改善將強制拆除。至於林崑海家族莊園部分，高雄市府表示，已轉給第七河川局，七河局會確認是否有竊佔國有地。

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