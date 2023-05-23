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陳啟昱豪宅拆半套 林崑海妻涉佔國土

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
陳啟昱稱農舍已經完成拆除，農地改種香蕉，現場有一間白色貨櫃屋資材室，陳啟昱表示正在向農業局申請合法中。記者劉學聖／攝影
陳啟昱稱農舍已經完成拆除，農地改種香蕉，現場有一間白色貨櫃屋資材室，陳啟昱表示正在向農業局申請合法中。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨立委陳琬惠昨天舉行記者會，指控陳啟昱、李壯展、林鶴堯等綠營權貴違法豪宅拆半套，在同一條路上的已故媒體大亨林崑海家族莊園，涉嫌竊佔國有地，毫不避諱地用圍籬將國有地圈入自家莊園。

陳琬惠四月六日指控台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，當晚陳啟昱宣布退出民進黨，不再參與政治，隔天高市府開罰十萬元，陳啟昱允諾兩周到三周自行拆除。

四月十日，陳琬惠再指控，陳啟昱違法農舍附近，還有民進黨全國黨代表李壯展、高雄市政府市政顧問林鶴堯的違法房舍，李、林主動聯繫高雄市農業局，兩周內自行拆除違規使用的部分。

陳琬惠說，一個多月過去了，她再度南下勘查，發現陳啟昱只拆了大門及右側建物，李壯展豪宅雖有工人持續拆，但目前只拆完大門和建築部分結構，林鶴堯目前僅拆了屋頂。

立委陳琬惠踢爆綠營權貴在農地違法蓋農舍，空拍圖右為李壯展農舍，圖右二為陳啟昱農舍，目前地上物拆除中，圖左張秀農舍尚未完成拆除。記者劉學聖／攝影
立委陳琬惠踢爆綠營權貴在農地違法蓋農舍，空拍圖右為李壯展農舍，圖右二為陳啟昱農舍，目前地上物拆除中，圖左張秀農舍尚未完成拆除。記者劉學聖／攝影

「顯然沒有把高雄市長陳其邁三周期限放在眼裡。」陳琬惠說，難道有民進黨黨證，違法豪宅就可以只拆半套嗎？

她並爆，三立媒體集團前董事長林崑海家族，在同一條路上有座莊園，涉嫌竊佔經濟部水利署第七河川局所屬國有地，指這塊位於旗甲路的五八五地號限作河段疏濬工程使用，但莊園內有步道、觀景平台、成套的石頭桌椅等設施。

陳琬惠指出，林崑海配偶張秀二○一九年六月取得旗甲段五八六地號土地，二○二○年申請興建農業資材室，二○二一年四月賣給曾任林崑海公司薪酬委員的吳鴻官，設定抵押權給張秀兒子陳斯維的公司樂愛投資。

陳琬惠表示，收到檢舉時半信半疑，不敢相信有人如此膽大妄為，調查後發現，民進黨權貴不僅侵犯優質農地，更把國有地當成私人的財產，目無法紀作為令人痛心。

陳琬惠說，高雄市府、檢調單位、財政部國有財產署，應比照偵辦國民黨前立委顏寬恒案的規格，立即展開調查，以昭公信。

【記者林銘翰／台北報導】針對立委陳琬惠指控林崑海妻子張秀涉嫌竊佔國有地，民進黨立委林楚茵表示，張秀跟湧言會沒有關係，財產狀況還是要問當事人，如果有違法事證，相關單位都會依法行政。

民進黨立委趙天麟則表示，並不清楚相關細節，無法代表當事人回應。

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