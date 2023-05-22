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跆拳選手舉五星旗又批台無言論自由 陳建仁反擊了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
行政院長陳建仁（左二）今天回應跆拳道選手李東憲奪牌卻高舉五星旗的事件。記者黃于凡／攝影
行政院長陳建仁（左二）今天回應跆拳道選手李東憲奪牌卻高舉五星旗的事件。記者黃于凡／攝影

跆拳道選手李東憲奪牌後舉五星旗，受訪又稱台灣是「鬼島、獨裁、沒有言論自由」，行政院長陳建仁今到嘉義縣受訪說，他是否擔任共產黨員、然後在台灣發展相關的組織，要請相關單位務必要清查釐清，如果確實有從事這樣的工作，一定按照相關法律加以處理。

陳建仁說，李先生是自行報名參加南韓比賽，既不是台灣的跆拳道協會派出，也不是國家的代表，至於他是否擔任共產黨員、然後在台灣發展相關的組織，要請相關單位務必要清查釐清，如果確實有從事這樣的工作，一定按照相關法律加以處理，希望不要造成國人和全世界的誤解，實際上台灣人民大家都是熱愛臺灣，而且是希望台灣能夠往自由民主的方向發展，也不容許類似汙衊台灣的情形發生。

此外，媒體詢問中國大陸全國人大代表凌友詩兩度被罰款50萬，不僅拒絕繳錢，還說要殺雞儆猴，先承認九二共識，請問院長看法？陳建仁說，根據「兩岸人民關係條例」是不容許台灣人民參加在中國的政治機關，或者是擔任團體的職務，如果沒有遵照這樣的規定來辦理的時候，當然會按照相關的法令來進行。

陳建仁也說，兩岸之間的交流應該要秉持著和平對等、民主對話的方式來進行，台灣絕對不接受中國的「九二共識」、「一國兩制」這樣的講法，更重要的，所有台灣人民都曉得當我們團結在一起，我們一起來捍衛臺灣的自由、民主、法治，才能夠使得臺灣越來越堅韌、越來越溫暖，而且也能夠讓全世界看到臺灣在捍衛自由、民主、法治所做的努力，來使得我們這個區域能夠更加地穩定、繁榮跟和平。

陳建仁 台灣人 九二共識

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