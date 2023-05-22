民眾買報紙廣告喊話行人地獄嚴格執法 陳建仁回應了

有市民在各大報紙買廣告指出「台灣撕掉交通地獄標籤，要嚴格執法」，行政院長陳建仁今出席嘉義科學園區動土祈福暨招商活動時回應，行政院最近規畫推動「永續提升人車安全計畫」在7年投入400多億元、本周四的院會提出道安行動綱領，希望行人地獄的汙名能夠早日除掉。

陳建仁受訪說，近來台灣發生好幾件行人交通死亡的事件，感到相當痛心和不捨，也使得國際上有不少國家對於來臺灣旅遊表達了關心，行政院實際上在最近已經通過了第1期「交通秩序與交通安全改進方案」，而且在最近也在規畫推動「永續提升人車安全計畫」，此計畫會在7年投入400多億元的經費來改善人車的安全，更重要的是這周四的院會提出道安行動綱領，希望透過中央和地方的努力，大家一起來把這個交通安全做得更好，也使得「行人地獄」的汙名能夠早日除掉。

媒體也詢問，台灣爆發第4波疫情，院長身為流行病學專家認為應該如何防範？是否有升級的必要？陳建仁指出，確實現在東亞這個地區有疫情緩慢回升的現象，政府都有所掌握，雖然已經降級沒有中央流行疫情指揮中心，但是已經成立了「COVID-19防治聯繫會報」，來從事相關的防疫工作，蒐集國內外的疫情，然後做好相關的整備工作。

陳建仁也說，更重要的要呼籲民眾接受疫苗的接種，在這段期間，如果有必要的話大家也可以戴上口罩、勤洗手來減少感染的發生，特別是沒有打過疫苗的民眾，呼籲他們務必要去接種疫苗，衛福部的防治聯繫會報如果有任何疫情相關進一步的發展都會跟民眾來說明，「大家不必恐慌，我們好好做好自己的自主健康管理，我相信疫情就會很快地得到很好的管控」。