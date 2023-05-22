快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

民眾買報紙廣告喊話行人地獄嚴格執法 陳建仁回應了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
行政院長陳建仁（左二）今天到嘉義縣出席活動，回應民眾買報紙廣告喊話對於交通地獄標籤，要嚴格執法的議題。記者黃于凡／攝影
行政院長陳建仁（左二）今天到嘉義縣出席活動，回應民眾買報紙廣告喊話對於交通地獄標籤，要嚴格執法的議題。記者黃于凡／攝影

有市民在各大報紙買廣告指出「台灣撕掉交通地獄標籤，要嚴格執法」，行政院陳建仁今出席嘉義科學園區動土祈福暨招商活動時回應，行政院最近規畫推動「永續提升人車安全計畫」在7年投入400多億元、本周四的院會提出道安行動綱領，希望行人地獄的汙名能夠早日除掉。

陳建仁受訪說，近來台灣發生好幾件行人交通死亡的事件，感到相當痛心和不捨，也使得國際上有不少國家對於來臺灣旅遊表達了關心，行政院實際上在最近已經通過了第1期「交通秩序與交通安全改進方案」，而且在最近也在規畫推動「永續提升人車安全計畫」，此計畫會在7年投入400多億元的經費來改善人車的安全，更重要的是這周四的院會提出道安行動綱領，希望透過中央和地方的努力，大家一起來把這個交通安全做得更好，也使得「行人地獄」的汙名能夠早日除掉。

媒體也詢問，台灣爆發第4波疫情，院長身為流行病學專家認為應該如何防範？是否有升級的必要？陳建仁指出，確實現在東亞這個地區有疫情緩慢回升的現象，政府都有所掌握，雖然已經降級沒有中央流行疫情指揮中心，但是已經成立了「COVID-19防治聯繫會報」，來從事相關的防疫工作，蒐集國內外的疫情，然後做好相關的整備工作。

陳建仁也說，更重要的要呼籲民眾接受疫苗的接種，在這段期間，如果有必要的話大家也可以戴上口罩、勤洗手來減少感染的發生，特別是沒有打過疫苗的民眾，呼籲他們務必要去接種疫苗，衛福部的防治聯繫會報如果有任何疫情相關進一步的發展都會跟民眾來說明，「大家不必恐慌，我們好好做好自己的自主健康管理，我相信疫情就會很快地得到很好的管控」。

疫情 陳建仁 行政院

延伸閱讀

陳建仁：投入60億 打造阿里山為國家山林瑰寶

WHA排除我國 民團特舉辦平行論壇

總統一年加四年施政規畫 陳建仁：全力朝目標邁進

屏東科學園區動土 老縣長蘇貞昌請陳建仁加快腳步

相關新聞

從WHA九大議題檢視台灣 薛瑞元：規畫醫療因應災難戰爭

立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，衛福部部長薛瑞元針對WHA這次提出的9大議...

立院衛環會大陣仗與日內瓦視訊 全場因技術問題乾等

立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，會議時間預計一小時，整間會議室坐滿了人。

選總統選到要辨明血統 難道真的要先驗DNA？

藍綠白爭戰2024，總統參選人均出列。上周末已開始捉對廝殺，賴清德反駁侯友宜的說法，直稱「民主自由不是國民黨的DNA」，引發藍綠論戰。選戰打到要辨明血統、出身，難道真的要驗DNA？

跆拳選手舉五星旗又批台無言論自由 陳建仁反擊了

跆拳道選手李東憲奪牌後舉五星旗，受訪又稱台灣是「鬼島、獨裁、沒有言論自由」，行政院長陳建仁今到嘉義縣受訪說，他是否擔任共...

國民黨指綠營多人與im.B案有關 陳建仁：捕風捉影別傳

im.B詐騙案延燒，行政院顧問陳振坤被指控牽線主嫌，國民黨再指控鄭文燦、黃偉哲、林佳龍與詐團有關聯，行政院長陳建仁今到嘉...

台灣納美國核保護傘？吳釗燮：不宜公開說明

美國近期對日本和韓國確立核保護傘，對於台灣是否也已爭取納入，外交部長吳釗燮今表示，有跟其他相同訴求盟友溝通，但台美就這議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦