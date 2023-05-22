黃偉哲被批im.B能甩鍋? 南市府：蔣萬安與張善政也合照

im.B詐騙集團風暴，台北市議員徐巧芯今告發立委陳歐珀，也指出台南市長黃偉哲與主嫌曾國緯過從甚密；另名北市議員游淑慧則說曾國緯擔任生技公司總經理，該公司董事長陳正修也任曾任台南市政顧問，「這鍋甩得掉嗎?」對此，黃偉哲透過市府反擊，陳正修也和蔣萬安、張善政等國民黨首長合照，請查明有無勾結。

徐巧芯昨天公布照片控訴黃偉哲曾與im.B主嫌曾國緯吃過飯，黃偉哲回應，「徐巧芯要選立委，知道她很努力，但這部分需要事實佐證，我去參加餐會是應邀做客人，主人也不是我，如果這樣的話上次『豆哥事件』又翻版，我覺得是到處潑髒水，是非常不足取的」。

國民黨北市議員徐巧芯等人今赴台北地檢署告發立委陳歐珀涉嫌政治獻金登載不實，徐還說，黃偉哲與imB主嫌曾國緯也過從甚密，加碼告黃，並籲請檢方一併調查。

市府發言人田玲今回應，黃偉哲市長謹守公務員服務法，從未同意以其名義或肖像進行商業宣傳，若有廠商涉及上述行為，絕對追究其法律責任，絕無寬貸。

針對游淑慧質疑陳正修與黃偉哲關係，田玲瑚也說，陳正修先生為其私人行為，個人往來與本府無關，且經查，陳正修也曾與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等國民黨籍首長合照，請台北市的游議員、徐議員認真監督貴市市長，若要無端抹黑，請併查明蔣萬安市長、張善政市長與議員所指稱的詐騙集團有無密切合作或勾結。

田玲瑚說，「游淑慧是否也指涉蔣萬安、張善政與詐騙集團掛勾？請問徐巧芯和游淑慧要不要順便加告張善政和蔣萬安？ 請問游淑慧告訴張善政和蔣萬安，這鍋要如何甩？」