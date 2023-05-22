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影／違法豪宅拆半套佔國有地 陳琬惠：綠權貴有恃無恐

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民眾黨立法委員陳琬惠上午召開記者會質疑，陳啟昱、李壯展與林鶴堯等綠營權貴位於旗山的豪宅集體違法都可以只拆半套?綠營媒體大亨林崑海家族的莊園涉嫌違法侵佔國有地。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法委員陳琬惠上午召開記者會質疑，陳啟昱、李壯展與林鶴堯等綠營權貴位於旗山的豪宅集體違法都可以只拆半套?綠營媒體大亨林崑海家族的莊園涉嫌違法侵佔國有地。記者邱德祥／攝影

民眾黨立法委員陳琬惠上個月揭露陳啟昱、李壯展與林鶴堯等綠營權貴位於旗山的豪宅集體違法後，高雄市政府對外表示，已要求當事人三週內完成拆除，同時，陳其邁市長也說重話，如未改善就強制拆除。

陳琬惠上午召開記者會再披露，一個多月過去了，實際調查後發現，陳啟昱只拆了大門及右側建物、李壯展雖有工人持續在拆，但目前只拆完大門、林鶴堯只拆了屋頂，顯然是沒把市長陳其邁三週期限放在眼裡，陳琬惠諷，難道有民進黨黨證，連違法豪宅都可以只拆半套?

陳琬惠再爆出就在同一路上， 綠營媒體大亨林崑海家族的莊園涉嫌違法侵佔國有地。林崑海的配偶張秀於2019年6月取得旗甲段586地號之土地，2020年申請興建「農業資材室」，2021年4月賣給吳鴻官(曾任林崑海公司薪酬委員)，並設定抵押權予樂愛投資(張秀之子陳斯維公司)，陳琬惠拿出資料指出，張秀莊園內的圍籬、步道、作物、觀景台等設施均涉嫌侵佔經濟部水利署第七河川局所屬之旗甲段585地國有地。陳琬惠批離譜的是，依照高雄市政府的函文，旗甲段585地號限作河段疏浚工程使用，何以綠營權貴家族可以如此有恃無恐?毫不避諱地蓋起圍籬將國有地圈入自家的莊園。

陳琬惠 國有地 林崑海

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