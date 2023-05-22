影／違法豪宅拆半套佔國有地 陳琬惠：綠權貴有恃無恐

民眾黨立法委員陳琬惠上個月揭露陳啟昱、李壯展與林鶴堯等綠營權貴位於旗山的豪宅集體違法後，高雄市政府對外表示，已要求當事人三週內完成拆除，同時，陳其邁市長也說重話，如未改善就強制拆除。

陳琬惠上午召開記者會再披露，一個多月過去了，實際調查後發現，陳啟昱只拆了大門及右側建物、李壯展雖有工人持續在拆，但目前只拆完大門、林鶴堯只拆了屋頂，顯然是沒把市長陳其邁三週期限放在眼裡，陳琬惠諷，難道有民進黨黨證，連違法豪宅都可以只拆半套?

陳琬惠再爆出就在同一路上， 綠營媒體大亨林崑海家族的莊園涉嫌違法侵佔國有地。林崑海的配偶張秀於2019年6月取得旗甲段586地號之土地，2020年申請興建「農業資材室」，2021年4月賣給吳鴻官(曾任林崑海公司薪酬委員)，並設定抵押權予樂愛投資(張秀之子陳斯維公司)，陳琬惠拿出資料指出，張秀莊園內的圍籬、步道、作物、觀景台等設施均涉嫌侵佔經濟部水利署第七河川局所屬之旗甲段585地國有地。陳琬惠批離譜的是，依照高雄市政府的函文，旗甲段585地號限作河段疏浚工程使用，何以綠營權貴家族可以如此有恃無恐?毫不避諱地蓋起圍籬將國有地圈入自家的莊園。