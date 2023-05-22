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旅美學生遇襲 求助外館無果？吳釗燮：盡可能予以協助

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
一名美國留學生日前在網路上發文，指在紐約圖書館遇襲，向外館求助卻只得到一位移民律師的電話。外交部長吳釗燮解釋，由於學生希望進入法律訴訟，才推薦一位與代表處有合作默契的律師給他。圖／聯合報資料照片
一名美國留學生日前在網路上發文，指在紐約圖書館遇襲，向外館求助卻只得到一位移民律師的電話。外交部長吳釗燮解釋，由於學生希望進入法律訴訟，才推薦一位與代表處有合作默契的律師給他。圖／聯合報資料照片

在美國留學的台灣學生在網路發文，宣稱在紐約圖書館遭到攻擊，透過旅外國人急難救助電話求助，卻只得到一位移民律師電話。外交部長吳釗燮說，由於學生希望進入法律訴訟，才推薦一位與代表處有合作默契的律師給他，外交部和我國駐外單位在國人蒙受困難時，盡可能予以協助。

據了解，這位台灣留學生宣稱，5月17日在紐約圖書館被陌生女性攻擊，頭部受到嚴重撞擊，血流不止，送上救護車。友人立刻請公共圖書館保全幫忙，但保全疑似想包庇對方，讓攻擊者直接離開圖書館。

當事人認為受到無差別攻擊，感受到保全的種族歧視。事後她聯繫旅外國人急難救助電話，希望獲得協助或是得到相關的賠償，但只有得到一位移民律師的電話，除了對於自身生命安全感到擔心，更對外交部領事事務局感到失望。

吳釗燮表示，外交部有去了解我國學生在國外受到攻擊，原委是學生受到攻擊後，與我國外館聯絡，由於圖書館已在第一時間讓攻擊嫌犯離開，學生希望能夠進入法律訴訟的程序，外館推薦與代表處有合作默契的律師。外交部以及所有駐外單位，對於國人在國外遭受到的困難跟問題，都會盡可能予以協助。

外交部指出，駐紐約辦事處19日接獲當事人撥打急難救助電話，通報5月17日遇襲。駐處第一時間表達慰問及關心之意，也迅速暸解事件經過及當事人需要協助之處。根據當事人說法，圖書館人員在警察尚未抵達前，讓施暴者離開，將對圖書館提告。紐約辦事處將合作律師及紐約亞裔律師協會等聯絡資訊，提供當事人參考運用，駐紐約辦事處與當地執法單位保持密切聯繫，提請相關單位保護我國國人及僑民安全。

外交部非常重視海外僑胞及留學生的安全，譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力等。外交部請駐美各處持續與旅美僑胞及留學生保持聯繫，適時提供必要協助。外交部提醒旅外國人、僑胞、留學生，如果遇到攸關人身安全的緊急事件，除採取個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。

外交部 圖書館 紐約

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