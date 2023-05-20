游錫堃倡辦「台灣民主‧蘭城尋蹤」學術研討會 出版11篇論文

宜蘭縣仰山文教基金會舉辦為期兩天的「台灣民主，蘭城尋蹤」學術研討會，邀集專家學者發表11篇與宜蘭先賢有關的論文，將集結成書。立法院長游錫堃是基金會創辦人，結束訪美行程後全程參與學術活動，包括前國安會秘書長康寧祥及監察院長陳菊等人都獲邀專題演講。

游錫堃說，檢視全世界各國的民主轉型案例，從極權體制走向民主的道路，絕非是平坦無阻的康莊大道，如今台灣的民主被譽為國際典範，是全球華文圈的第一個民主國家，更是全球民主同盟中不可或缺的重要角色，這些傲人成果從何而來？在過去威權政府教育裡，是找不到答案的。

他表示，當年的威權政府傾全力抹去逾百年來台灣先賢追求民主自由的史實，但事實終究無法全部消滅，這要歸功於多年來許多學者與研究者的努力，使今天回顧無數先烈前賢的犧牲奮鬥事蹟時，領悟到正是他們在歷史長河中的前仆後繼，點亮今日的民主台灣。

游錫堃感謝專家學者協助幫忙，讓他得以閱覽許多以往不曾見過的史料，身為宜蘭人也因而了解屬於宜蘭的民主血淚，更發現在台灣百年的民主歷程裡，宜蘭人始終扮演著重要角色。

宜蘭早年出了進士楊士芳，也有民主先賢蔣渭水、石煥長、蔣渭川、郭雨新等人，游錫堃說，為了找回宜蘭人在台灣民主歷史中曾被迫消失的那片拼圖，推動「臺灣民主，蘭城尋蹤」計畫，期許以宜蘭舊城為起點，尋找台灣民主蹤跡、發揚先賢堅韌精神，並在台海關係逐漸緊張的時刻，藉由先賢無畏無懼精神，強化土地認同，鞏固全民防衛意志。