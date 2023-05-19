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陳歐珀疑捲im.B詐騙案風波 民進黨：廉政會儘速處理

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳歐珀遭爆他的競選後援會與服務處是詐騙集團在宜蘭羅東的大本營，他今天在立法院出面澄清，自己絕對沒有跟詐騙集團掛勾，他表示自己識人不明、交友不慎，向社會大眾鞠躬道歉。記者余承翰／攝影
民進黨立委陳歐珀遭爆他的競選後援會與服務處是詐騙集團在宜蘭羅東的大本營，他今天在立法院出面澄清，自己絕對沒有跟詐騙集團掛勾，他表示自己識人不明、交友不慎，向社會大眾鞠躬道歉。記者余承翰／攝影

宜蘭民進黨立委陳歐珀近來疑似捲入im.B詐騙案風波，民進黨宜蘭縣議會黨團今天下午發布聲明，指地方基層及縣民對陳歐珀有質疑，建請中央黨部盡速調查及說明，也呼籲陳歐珀自行對外說明，避免影響基層士氣，還有議員直言，應該要「換歐」。

民進黨發言人張志豪表示，當事人已經送交自陳書至廉政會，希望廉政會盡速處理，同時也呼籲檢調積極偵辦此案，讓真相早日水落石出。民進黨重申，倘若有任何不法或涉及違法之情事，黨會按照法律及黨內規定處理。

宜蘭縣議會民進黨團共11席，包含議員陳俊宇、陳文昌、吳宏謀、林麗、簡松樹、謝燦輝、林佩螢、林詩穎、謝正信、呂惠卿、謝家倫，全數簽署黨團聲明，下午3點多發布。

黨團聲明指出，第一，有關陳歐珀委員捲入im.B詐騙案，委員本人對事件最為了解，整起事件緣由及相關過程，應由陳歐珀委員自行向社會大眾清楚說明，避免影響全黨基層士氣。

第二，區域立委提名權在中央黨部，中執會先前已於5月10日提名陳歐珀委員為本黨區域立委候選人，現地方基層黨員及縣民對於本黨立委提名人有所質疑，建請中央黨部儘速對本案進行相關調查及說明處理。

陳歐珀 民進黨 宜蘭

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