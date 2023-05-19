陳歐珀疑捲im.B詐騙案風波 民進黨：廉政會儘速處理

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近來疑似捲入im.B詐騙案風波，民進黨宜蘭縣議會黨團今天下午發布聲明，指地方基層及縣民對陳歐珀有質疑，建請中央黨部盡速調查及說明，也呼籲陳歐珀自行對外說明，避免影響基層士氣，還有議員直言，應該要「換歐」。

民進黨發言人張志豪表示，當事人已經送交自陳書至廉政會，希望廉政會盡速處理，同時也呼籲檢調積極偵辦此案，讓真相早日水落石出。民進黨重申，倘若有任何不法或涉及違法之情事，黨會按照法律及黨內規定處理。

宜蘭縣議會民進黨團共11席，包含議員陳俊宇、陳文昌、吳宏謀、林麗、簡松樹、謝燦輝、林佩螢、林詩穎、謝正信、呂惠卿、謝家倫，全數簽署黨團聲明，下午3點多發布。

黨團聲明指出，第一，有關陳歐珀委員捲入im.B詐騙案，委員本人對事件最為了解，整起事件緣由及相關過程，應由陳歐珀委員自行向社會大眾清楚說明，避免影響全黨基層士氣。

第二，區域立委提名權在中央黨部，中執會先前已於5月10日提名陳歐珀委員為本黨區域立委候選人，現地方基層黨員及縣民對於本黨立委提名人有所質疑，建請中央黨部儘速對本案進行相關調查及說明處理。