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三讀！洗錢防制法修正 冒用名人圖像詐騙最高關5年罰3000萬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
網路詐騙猖獗，近期包括張忠謀、郭台銘等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供
網路詐騙猖獗，近期包括張忠謀、郭台銘等名人都被詐騙集團冒名在網路上詐騙。圖／彰化縣警局提供

詐騙集團利用人頭帳戶洗錢的事件頻傳，立法院今三讀通過洗錢防制法部分條文修正案，新增針對無理由收集他人的帳戶、帳號的罰則，違者將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金。」

「為嚇阻不法集團收集人頭帳戶進行犯罪，立法院今三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正案，增訂第15-1條，凡無理由收集他人的金融機構帳戶，或虛擬通貨平台、第三方服務的帳號，且是冒用政府機關或公務員名義、3人以上共同犯罪、以廣告廣宣方式、電腦合成不實影像或電磁紀錄，或以強暴、脅迫等方式取得他人帳戶者，將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金。」

此次修法亦增訂第15-2條，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號，交付、提供予他人使用，但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，則不在此限。違者將先由直轄市、縣（市）政府警察局裁處告誡。之後若是發生「期約或收受對價而犯」（俗稱「賣帳戶」）、「交付提供的帳戶或帳號合計3個以上」，或者是「經直轄市、縣（市）政府警察局裁處後，5年以內再犯者」，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

此外，針對詐騙集團收集人頭帳戶多為組織犯罪，本次修法修正第16條，凡犯前四條（即第14、15、15-1、15-2條）者，除處罰行為人本身外，對法人本身並科以各該條所定之罰金；放寬自白減刑條件，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑；明定無故收集帳戶罪的域外效力。

詐騙集團 台幣 洗錢

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