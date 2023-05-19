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立院三讀通過！誘拐、拘禁豬仔「最重關7年」未遂犯也要罰

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院會今日三讀通過人口販運防制法修正案，若以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或相類方法使人提供勞務者，最重可處7年以下有期徒刑得併科500萬元以下罰金，未遂犯也要罰。本報資料照片
立法院會今日三讀通過人口販運防制法修正案，若以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或相類方法使人提供勞務者，最重可處7年以下有期徒刑得併科500萬元以下罰金，未遂犯也要罰。本報資料照片

立法院會三讀通過人口販運防制法修正案，提高人口販運加害人刑責，若以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或相類方法使人提供勞務者，處5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；被害人如未滿18歲，處7年以下有期徒刑得併科500萬元以下罰金，未遂犯也要罰。

有鑑於柬埔寨詐騙、囚禁事件頻傳，為打擊誘拐「豬仔」人口販運，內政部提出人口販運防制修正案，此次修法新增意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段，從事招募、買賣、運送、媒介、容留等，可處5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

三讀條文明定，若對未滿18歲者從事招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留者，處7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

另外，因應有被害者的護照、身分證人蛇集團扣留，此次修法新增利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助之處境，扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，或實行依我國法律有刑罰規定之行為者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

身分證 人蛇集團 詐騙

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