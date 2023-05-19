聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢討連假補班 5方案待拍板

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

民眾在公共政策網路參與平台提案周休三日，獲逾五千人連署。行政院昨天表示，周休三日牽涉非常多利害關係人，正由相關部會積極討論；有關連假補班檢討方案，也在討論中。

今年有六次補班，創史上最多，引起民怨。人事行政總處研擬五種方案，包括維持現狀、三節加上清明與兒童節彈性放假、三節（春節、端午、中秋）彈性放假、小年夜與清明節彈性放假、僅小年夜彈性放假，已在四月底送行政院。

另外，軍公教員工待遇審議委員會月底將開會，調幅上限是否比照過去百分之三？行政院發言人林子倫表示，政院持續精進、研議中，會持正面態度看待。

林子倫說，這次能度過百年大疫、相關經濟成長的表現，軍公教人員的配合和貢獻功不可沒；行政院二○一八年為帶動民間薪資成長、刺激內需，調整軍公教薪資待遇百分之三，去年為肯定軍公教在防疫紓困振興、執行國家政策，調了百分之四，是廿五年來最高的一次。

軍公教 行政院 小年夜

延伸閱讀

有望周休三日？ 政院：仍需要評估

影／健保總額大砍醫界炸鍋 衛福部：爭取成長率不低於4%

影／軍公教明年調薪？行政院：持正面態度

勞工反對周休三日 說NO罵聲連連 網：難怪台灣是資方天堂

相關新聞

「年輕人買不起房是沒規劃」 立委怒嗆林右昌：別再鬼扯

內政部長林右昌日前說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規劃或想買的地點價格太高，台灣民眾黨立委陳琬惠今天嗆，「林...

合庫AMC四大缺失 王鴻薇：膽大妄為

財政部及金管會調查合庫資產管理公司ＡＭＣ，有人員逕由前董事長蔡見興指示任用、私人行程報支差旅費等四大缺失，日前揭發全案的...

勞動部次長李俊俋：台北買不起 買嘉義

近來從副總統賴清德到內政部長林右昌都因談論房價問題遭「炎上」，勞動部政次李俊俋昨在立院備詢時，被問到房價議題，則說「我五...

齊錫生看蔣介石「獨裁卻不夠狠」

香港科技大學創始人之一齊錫生教授，退休後返台定居。他的新作「分崩離析的陣營：抗戰中的國民政府」近日由聯經出版，周日下午十...

陳水扁東吳演講 全程未受訪

前總統陳水扁日前北上為「選罷法」修法有違憲爭議請願，被質疑保外就醫還「趴趴走」後，昨天又受邀至東吳大學政治系演講，和學生...

檢討連假補班 5方案待拍板

民眾在公共政策網路參與平台提案周休三日，獲逾五千人連署。行政院昨天表示，周休三日牽涉非常多利害關係人，正由相關部會積極討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦