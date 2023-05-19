檢討連假補班 5方案待拍板

民眾在公共政策網路參與平台提案周休三日，獲逾五千人連署。行政院昨天表示，周休三日牽涉非常多利害關係人，正由相關部會積極討論；有關連假補班檢討方案，也在討論中。

今年有六次補班，創史上最多，引起民怨。人事行政總處研擬五種方案，包括維持現狀、三節加上清明與兒童節彈性放假、三節（春節、端午、中秋）彈性放假、小年夜與清明節彈性放假、僅小年夜彈性放假，已在四月底送行政院。

另外，軍公教員工待遇審議委員會月底將開會，調幅上限是否比照過去百分之三？行政院發言人林子倫表示，政院持續精進、研議中，會持正面態度看待。

林子倫說，這次能度過百年大疫、相關經濟成長的表現，軍公教人員的配合和貢獻功不可沒；行政院二○一八年為帶動民間薪資成長、刺激內需，調整軍公教薪資待遇百分之三，去年為肯定軍公教在防疫紓困振興、執行國家政策，調了百分之四，是廿五年來最高的一次。