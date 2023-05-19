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陳水扁東吳演講 全程未受訪

聯合報／ 記者蔡晉宇曾健祐／連線報導
保外醫治中的前總統陳水扁昨到東吳大學演講，中監表示，醫師認為參加「類似活動」對病情是恰當的，因此同意。記者黃義書／攝影
保外醫治中的前總統陳水扁昨到東吳大學演講，中監表示，醫師認為參加「類似活動」對病情是恰當的，因此同意。記者黃義書／攝影

前總統陳水扁日前北上為「選罷法」修法有違憲爭議請願，被質疑保外就醫還「趴趴走」後，昨天又受邀至東吳大學政治系演講，和學生分享民主見解。台中監獄表示，陳水扁數周前申請，根據醫師判斷，認為陳水扁參加「類似的活動」對病情是恰當且適合的，因此同意。

知情人士表示，陳水扁再測試蔡政府底線用意明顯，但中監收到的上級指示也相當明確，不准扁再受訪評論時事，經和扁辦溝通，陳水扁同意昨天走低調路線，避免節外生枝。

陳水扁昨天下午赴東吳大學演講，題目是「站在時代的風口浪尖─陳水扁對於台灣民主的見解」。他拄著拐杖現身東吳大學校園，會前、會後均未受訪。

主辦單位指出，經和扁辦溝通及校方壓力下，不開放媒體進入演講廳拍攝，連帶台下聽講的同學也不能拍攝任何畫面。陳水扁於休息室步行至會場時，一路保持笑容，面對媒體追問「國民黨徵召侯友宜、賴清德談房價降低」等議題均未回應。

據了解，陳水扁演講並未觸及總統大選、選罷法修法等時事，主要內容分為兩大部分，除了爬梳台灣民主化過程，也以自身經歷闡述參與民主政治的見解。

陳水扁 東吳大學 選罷法

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