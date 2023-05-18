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召青年入民眾黨 柯文哲：法律對年輕人權利義務不對稱

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）今天在民眾黨舉行「青年委員會招募」記者會，希望號召更多年輕朋友加入民眾黨，讓年輕人有希望，國家才會有未來。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）今天在民眾黨舉行「青年委員會招募」記者會，希望號召更多年輕朋友加入民眾黨，讓年輕人有希望，國家才會有未來。記者林伯東／攝影

台灣民眾黨今天舉行青年委員會招募記者會，黨主席柯文哲表示，眾人的智慧會超越個人智慧、政府不會比業界更了解市場，民眾黨的做法是先招募一群有興趣的年輕人來，讓他們自己去發想，決定怎麼發展青年組織。

柯文哲指出，全世界民主國家中還堅持要20歲以上才有投票權的國家已經不多了，這是違反世界潮流，台灣很多法律18歲後就適用成人，比方刑法18歲適用，但投票權要20歲，這是權利、義務的不對稱。

柯文哲表示，青年朋友關心的議題，在台灣並沒有成為主流意見；在國會第一個提出18歲公民權修憲案的就是台灣民眾黨，他希望號召更多年輕人加入台灣民眾黨；要讓年輕人有希望，台灣才有未來，民眾黨給年輕人機會，也希望年輕人可以對台灣有更多的付出。

柯文哲說，年輕人的意見應該被帶入政治，才有助於台灣向下一個世紀的發展；很多社會上關心的議題，像高房租、高房價、通膨、少子化、長照等，這些都跟年輕人息息相關，有句話說「你不關心政治，政治就把你遺棄」、「你不理政治，政治也不會理你」，會用他一貫的政治理念，發展台灣民眾黨的青年組織。

柯文哲表示，年輕人都有一顆勇於挑戰的決心，希望這些年輕的聲音能帶入政治圈。同時他也希望年輕人能藉此更加關心政治，他更坦言「你不關心政治，政治就將你遺棄」，以警惕年輕人要時刻關心政治與社會議題。實習記者童維德/攝影
柯文哲表示，年輕人都有一顆勇於挑戰的決心，希望這些年輕的聲音能帶入政治圈。同時他也希望年輕人能藉此更加關心政治，他更坦言「你不關心政治，政治就將你遺棄」，以警惕年輕人要時刻關心政治與社會議題。實習記者童維德/攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（右）今天出席青年委員會招募記者會，呼籲年輕人投身政治，一同改變社會現況。實習記者徐永濬/攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（右）今天出席青年委員會招募記者會，呼籲年輕人投身政治，一同改變社會現況。實習記者徐永濬/攝影

台灣民眾黨 柯文哲 青年 18歲公民權

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