召青年入民眾黨 柯文哲：法律對年輕人權利義務不對稱

台灣民眾黨今天舉行青年委員會招募記者會，黨主席柯文哲表示，眾人的智慧會超越個人智慧、政府不會比業界更了解市場，民眾黨的做法是先招募一群有興趣的年輕人來，讓他們自己去發想，決定怎麼發展青年組織。

柯文哲指出，全世界民主國家中還堅持要20歲以上才有投票權的國家已經不多了，這是違反世界潮流，台灣很多法律18歲後就適用成人，比方刑法18歲適用，但投票權要20歲，這是權利、義務的不對稱。

柯文哲表示，青年朋友關心的議題，在台灣並沒有成為主流意見；在國會第一個提出18歲公民權修憲案的就是台灣民眾黨，他希望號召更多年輕人加入台灣民眾黨；要讓年輕人有希望，台灣才有未來，民眾黨給年輕人機會，也希望年輕人可以對台灣有更多的付出。