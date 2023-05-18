影／蓋拉格：很快就會敲定特別委員會訪台計畫

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）17日晚間表示，率領委員會成員訪問台灣的行程很快會定案，他提到2月訪問台灣收穫頗豐，希望其他國會議員也能如此。

在委員會首次聽證會前，傳出議員希望在台灣舉行聽證會，實地考察台灣面臨侵略風險，但國會資金不得用於海外聽證會，蓋拉格考慮邀請委員會成員訪問台灣。

蓋拉格表示，出訪計畫很快定案，目前無法透露具體時間；他2月訪問台灣收穫頗豐，希望其他議員也能如此，到了當地能更進一步了解有關的軍事和經濟問題；即便無法讓委員會所有成員一起訪問台灣，他仍會積極邀請。

蓋拉格說，訪問台灣符合台灣關係法，和最近通過強化美台國會與政府官員交流的相關法案。

拜登政府即將動用總統提撥授權，從美軍軍備庫存提供台灣所需的軍事設備或服務。

蓋拉格指出，交付軍售項目也好、外國軍事援助計畫也好，或是總統提撥授權，重點是讓武器盡快送到台灣手上；假設魚叉飛彈要到2027年或2029年才交付，那就太晚了，不能冒中國大陸國家主席習近平會等待的風險。

美國與中共戰略競爭特別委員會下周將舉行會議，通過一系列針對台灣議題的建議方案。

蓋拉格表示，除了強調盡快交付軍售項目給台灣之外，從委員會舉行的兵棋推演可知，美國沒有應對情勢升級的經濟和金融戰略，必須在嚇阻戰略失效之前，盡速在美國政府內部和外國盟友之間取得共識。