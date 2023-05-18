國賠扯被電死陸客是中華民國國民 立委：被當認知作戰的菜

立法院司法及法制委員會今審議刑事補償法、公證法部分條文修正草案，司法院秘書長林輝煌認為刑事補償無國界，而請求權時效也應修正不公允之處。時代力量黨立委王婉諭認應分析刑事誤判的原因，並協助他們賦歸社會，畢竟是政府要補償，而不是被害人得自己想辦法，當事人才有平反和恢復生活可能性。

立委鄭運鵬談及，現行犯殺人要處死刑他沒有意見，但若只能靠間接證據指證，就有危險。國人喜歡嚴刑峻法，但就不可避免濫殺無辜，現在又說人權至上、賠償要多，如此預算一年大概要編多少？另外，放寬外國人刑補中港澳人士是否一體適用？林輝煌答稱適用。

鄭話鋒一轉，指一名大陸人在台灣遭電死，高雄地院、高雄高分院都判國家賠償463萬元，但判決書指據法務部1993年的函釋，參照兩岸關係條例意旨，「大陸地區人民也是中華民國人民」，適用國家賠償法。鄭不反對國賠，但反對使用1992年的函釋。法務部次長陳明堂表示時代不一樣、國籍法已經修改，此函釋已不直接適用，最近也在考量函釋文字是否造成困擾。

鄭運鵬認為應用新的陸委會「人權不分國家」的說法，「有些法院故意的嘛！」 被轉手當成「認知作戰」的中央廚房，法務部何必去擔卅年前的結果，他要求法務部廢除函釋，也要求司法院請法官在判決中不要亂灌意識形態，都已經要賠了，引用這個顯然非現在的國民情感，死者也不會認為自己是中華民國國民。

立委賴香伶順著鄭運鵬的問題詢問，質疑為何一般法官還繼續引用？通念法法官是否沒有這個常識？林輝煌緩頰，法院只是點出法務部曾經有這個函。

關於今日修法，林輝煌表示，為使補償請求權時效更公平、有彈性，並使刑事補償無國界，以提升受害人權益保障，因此修正刑事補償法第13條本文的補償請求權時效起算時點、第40條之2新舊條文過渡適用條款，刪除第36條外國人基於平等互惠原則準用的規定。另外，為維護民眾使用公證制度權益，修正民間公證人懲戒議決書的公開範圍，並將民間公證人復職制度法制化；因應現代電腦及科技化發展，推動公證文書傳送電子化，適度調整意定監護契約公證收費規定。

現行刑事補償一律自不起訴處分、撤回起訴或裁判「確定日」起算請求權時效，有欠公允，司法院認為不得聲明不服的案件，一經公告或宣示，無待送達即告確定，對於因故未受合法送達或遲延收受送達的受害人而言，未盡衡平。而得聲明不服的案件，如因不可歸責於受害人之事由而知悉不起訴處分、撤回起訴或裁判確定的事實在後者，如仍自確定日起算，也不公平。

另外，刑事補償法關於外國人準用的規定，是基於平等互惠原則，但現在人權已受國際各國普遍尊重及保障，應與時俱進，如果外國人身體的自由確實受我國公權力合法限制，構成特別犧牲，基於人權立國、實踐人道主義，實應賦予這名外國人依法請求合理補償的權利。我國1965年12月2日即簽訂「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」，正積極籌備第一次國家報告審查，建議修正。

立委謝衣鳳詢問，近20年刑事補償與求償件數，2020年至2010年刑補1073件，補償金額為4.959億，向失職人員求償成功件數為7件，僅占0.65%，向他們求償成功的金額才142萬元，僅占0.35%。2012年至2020年共903件，補償金額3.5292億元，向失職人員求償成功共5件、成功求償23萬，比例分別為0.55%、0.065%。她希望司法院好好修法。

「金錢、名譽、精神損失補償足夠嗎？」立委王鴻薇舉醫院貪瀆、性侵女童案無罪確定的案件質疑，他們獲賠金額有得僅十幾萬元，經過多年的折磨，卻落得這種下場，這麼多的無罪判決，源頭有沒有去追究呢？王說，檢察官不濫訴、法官不亂判，才是根本，否則這種賠償根本無濟於事。林輝煌表示，每個案件都有研究執法人員有無疏失，歷年來該求償的都有求償。