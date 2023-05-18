高虹安施政報告晚到不給問？竹市府澄清：配合議程

新竹市長高虹安上任後昨天首度赴議會施政報告，由於直到11點10分才進行報告，引發在野黨議員批評。竹市府今澄清，高虹安市昨天早上10點半在議會完成簽到，並於議會會議室待命，後續議會響鈴開議後，依照議程進行施政報告，並無所謂晚到情事。

此外，高虹安昨天施政報告原本有議員提議希望能改變過去的做法，在市長施政報告之後能讓議員提問，議長許修睿裁示在報告結束之後讓各黨團派一名議員代表提問，但因為最後報告時間超過中午12點，依舊沒有議員提問環節。

新竹市政府今天也對此說明，施政報告結束後的流程安排，一切皆遵照議會主席及議事程序，「市府無權於施政報告結束後決定議員是否詢問」，市長一切配合議會議程辦理，尊重議會行使監督權，呼籲少部分媒體釐清事實，切勿斷章取義、誤用錯誤標題。