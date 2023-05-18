快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林右昌稱年輕人買不起房是沒規畫 網炸鍋

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
內政部長林右昌。圖／聯合報系資料照
內政部長林右昌。圖／聯合報系資料照

副總統賴清德前天一席「房價正在降」談話引發熱議，內政部長林右昌昨天說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，這番說法也在網路炸鍋。林右昌晚間澄清，這是惡意的斷章取義，並非現場說話的原意，勿為了政治操作刻意扭曲。

林右昌昨出席三三會五月例會並專題演講。他在答覆「青年購屋積金」進度時表示，住宅問題是慢性病、要用慢藥醫，牽扯土地政策、利率、勞工、金融等問題。他提到，「青年購屋積金」方案，目前還在規畫中，構想是用十年時間來抓，鼓勵有意願買房的年輕人儲蓄，「現在年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規畫」，或是因為想買的地點、區位價格太高。

對於說法引發爭議，林右昌昨晚澄清指出，住宅問題要用各種不同政策來緩解民眾購屋、租屋的需求，政府要持續興建社會住宅，也提出中低薪房貸補貼等支持性方案；他從上任以來就一直積極處理房市的問題，並以穩健有序的政策，引導房價溫和修正。

林右昌表示，高房價的問題，政策效果也開始反映在數據上，包括市場交易量與價格都持續縮減修正。他並重申，住宅政策是打投機不打投資，包括預定六月提出虛坪改革，未來政府將陸續推出政策，引導房市健全發展。

林右昌 青年 房子

延伸閱讀

林右昌視察竹縣三國小通行步道 阿莎力說經費都支持

林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

林右昌視察竹縣學校步道改善 遭議員飆罵該檢討

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

相關新聞

林右昌稱年輕人買不起房是沒規畫 網炸鍋

副總統賴清德前天一席「房價正在降」談話引發熱議，內政部長林右昌昨天說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買...

美眾院外委會：聯大2758決議不涉台

美國聯邦眾議院外交委員會十六日審查法案，透過口頭表決無異議通過台北法修正案（台灣國際團結法案，Taiwan Intern...

英國前首相特拉斯倡「經濟北約」 對抗中共

英國前首相特拉斯訪台，昨天發表演說力挺台灣，並再度提出「經濟北約」的概念，希望在經貿上聯合理念相同的國家對抗中國。至於被...

年輕人買不起房是沒規畫？ 林右昌晚間急澄清了

內政部長林右昌今天說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高。這番說法引發外界熱議。林右昌晚間...

賴清德說「房價現在在降」 立委嗆：活在哪個平行時空

副總統賴清德說「房價現在在降」，民眾黨立委陳琬惠今天反嗆「賴清德是活在哪個平行時空？」跟去年同期相比，信義房價指數從13...

瑞典國會議員團訪台 蔡英文總統明接見

瑞典國會議員團來台訪問，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦