年輕人買不起房是沒規畫？ 林右昌晚間急澄清了

內政部長林右昌今天說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高。這番說法引發外界熱議。林右昌晚間澄清，這是惡意的斷章取義，並非現場說話的原意，勿為了政治操作刻意扭曲。

林右昌今天出席三三會5月例會並專題演講。他在答覆「青年購屋積金」進度時表示，住宅問題是慢性病、要用慢藥醫，牽扯土地政策、利率、勞工、金融等問題。他提到，「青年購屋積金」方案，目前還在規畫中，構想是用10年時間來抓，鼓勵有意願買房的年輕人儲蓄，「現在年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規畫」，或是因為想買的地點、區位價格太高。

對於說法引發爭議，林右昌晚間澄清指出，住宅問題是慢性病，要用各種不同政策來緩解民眾購屋、租屋的需求，所以政府要持續興建社會住宅，也提出中低薪房貸補貼等支持性方案，協助滿足不同階段國人的居住需求；他從上任以來就一直積極處理房市的問題，並以穩健有序的政策，引導房價溫和修正。包括300億元租金補貼方案，165億元中產以下房貸支持專案，都是為了減輕民眾的居住負擔。

林右昌表示，高房價的問題，政策效果也開始反映在數據上，包括市場交易量與價格都持續縮減修正。他並重申，住宅政策是打投機不打投資，包括預定6月提出虛坪改革，未來政府將陸續推出政策，引導房市健全發展。