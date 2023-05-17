冷眼集／因人設事 組改反傷競爭力

政府組改目的是為了精簡組織架構、明確化機關任務，達到事權統一。不過，行政院去年提出的組改二・○，不僅催生出「虛胖」的環境部，昨天通過的農業部，更與環境部、內政部成為多頭馬車。換湯不換藥的組改，斲傷國家競爭力，背後恐怕更多的是因人設事。

政府組改延宕逾廿年，由於多個整併案爭議分歧，去年行政院提出組改二・○，提出內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、核安委員會的「五部一會」組改。不過，這次組改絕大多數單位都是「原地升格」，換句話說，經費變多、官位增加，業務卻依舊疊床架屋。

舉例來說，環保署原本要升格為「環境資源部」，將經濟部水利署、農委會水保局等單位納入，卻因多方角力，最後大幅縮水為「環境部」，員額編制剩下原來的十分之一，卻多出了一堆高缺，既未精簡、也未整合，多出來的官位，不斷在檯面下上演卡位大戰。

昨天通過的農業部組織法為例，長期以來面臨的多頭馬車問題依然無解。蔡政府幾年前宣布「開放山林」，最直接的卡關就是缺乏主管機關，而主管機關農委會林務局、內政部營建署國家公園組，土地九成重疊，保育業務更是多所重疊競合，組織疊床架屋、法令交錯，除了政府資源重複投置，更容易出現三不管地帶。

兩個機關、兩套預算、兩組人馬，做同樣的事，只會相互內耗。也因此過去廿年來，各界呼籲國家公園組併入農業部。可笑的是，如今林務局隨農業部升級，國家公園組也升格為署；而環境部目的在統合環境資源，但水土保持署、林業及自然保育署，依舊留在農業部。

原地升格組改法無法功能整合，讓過去的內耗原地膨脹，更違背政府組織改造提升效能初衷。只剩下更多升官的空間，在暗潮洶湧的卡位戰中讓「自己人」進駐。