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童子賢主張重啟核一核二 在地立委：意見領袖紙上談兵

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
核二廠2號機位於新北市萬里區，已經在今年3月中期滿停機除役。圖／聯合報系資料照片
核二廠2號機位於新北市萬里區，已經在今年3月中期滿停機除役。圖／聯合報系資料照片

和碩董事長童子賢日前表示，政府應該重啟核一、核二廠，民進黨立委賴品妤今天說，核一、核二廠都已經進入除役階段，就算客觀條件已經無法重啟，意見領袖隨便的「紙上談兵」就會破壞民眾長期累積起來的信任。

賴品妤今天透過新聞稿指出，有關童子賢日前主張，政府應該重啟核一、核二廠，自己尊重個人立場的發言，但是對於地方居民來說，核能議題不是紙上談兵，請大家尊重鄉親的心聲。

賴品妤表示，她尊重每一個「個人」對核電廠的立場，但是當台灣都已經走到這個階段，針對能源的公共討論應該聚焦在智慧電網的建置、能源轉型、碳捕捉技術，這才是負責任的行為。

賴品妤說明，核一、二廠都已經進入除役階段，況且最重要的是萬年無解的核廢料問題，別說是最終貯置場址了，直到現在連核一、核二廠的「過渡性」乾貯設施，都因為新北市政府刻意卡關而遲遲無法啟用與建置。

賴品妤指出，核二廠就位在新北市萬里區，而核一廠也緊鄰在旁，對於地方居民來說，核能不只是紙上談兵的議題，而是真真實實的生活日常。

賴品妤表示，大家歷經過數十年的恐懼，好不容易等到核二廠除役，現在「這種個人立場的討論」一出來，開始又讓許多民眾感到不安，紛紛向她陳情「一定要堅守住除役的方向」，自己也為鄉親感到心疼。

賴品妤還提及，正如同樣位在新北市貢寮區的核四廠，台灣人已經在2021年用公投正式終結這個惡夢，但是近期有國民黨的政治人物，他們又在拿這個假議題冷飯熱炒，不斷騷擾著鄉親。

賴品妤認為，從核四廠與核一、二廠的例子都可以顯示，就算客觀條件上已經無法重啟，意見領袖的隨便一句「紙上談兵」，就會破壞民眾長期累積起來的信任，懇請大家在公共政策的討論上，優先尊重鄉親的心聲，這才是擁有話語權的公眾人物，應該負起的基本責任。

賴品妤強調，台灣的能源政策絕對不能、也沒有空間再走回頭路，只要自己在北海岸、東北角的一天，她就一定會為地方守住反對重啟核電廠的立場，不讓大家再次被核能議題騷擾。

賴品妤 核一

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