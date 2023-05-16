關鍵原物料減稅延長到年底 鄭文燦：盼物價平穩

行政院副院長鄭文燦昨召開穩定物價小組，拍板減徵關鍵原物料稅負措施加碼延長至今年底。鄭文燦今天受訪表示，這次提早宣布延長，是展現政府為了穩定物價的決心。

行政院拍板，進口黃豆、玉米及小麥免徵營業稅；小麥關稅全免；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉進口關稅稅率減半；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半，減免期間延長至今年12月底。

另考量國際原油價格變動仍有較多不確定因素，本次汽、柴油貨物稅減徵措施延長至9月底，屆期再行評估是否延長。

鄭文燦今午出席「立凱電與以色列ICL簽約儀式」前受訪表示，這次提早宣布延長，主要是希望物價平穩，也希望進口廠商在議約時能有較長時間，所以一口氣延長到年底，表示政府穩定物價的決心。

此外，對於立凱電與ICL合作協助啟動美國LFP電池材料建廠計畫，鄭文燦表示，台美之間的產業合作是非常棒的方向，可促進雙贏，台美在半導體、5G、電動車、生技領域都有很多合作，甚至高等教育領域也希望能達成大學聯盟之間的交流。

鄭文燦說，這個合作是針對電子產業，立凱電透過與以色列ICL技術授權方式，在美國聖路易斯州設廠，預定今年8月設廠開工，這是台美合作的里程碑。以色列公司在高科技方面有非常豐富經驗，他們在美國發展透過三方合作方式，相信會有很好成果。

鄭文燦說，台美要保持最好的合作互補關係，特別是台灣在電池、電機、電控「三電」技術有些經驗，相信這是很好的台美雙贏方向。