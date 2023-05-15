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台灣民意基金會民調 五成一不支持民進黨2024完全執政

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

台灣民意基金會今天發布即時民調，過半國人不支持2024年民進黨繼續完全執政，支持民進黨繼續執政的只有四成受訪者。

這項調查結果發現，有關民進黨繼續完全執政，16.3%民眾非常支持，23.7%還算支持，21.5%不太支持， 29.6%一點也不支持，7.2%沒意見，1.7%不知道或拒答。

基金會董事長游盈隆表示，最新民意顯示，20歲以上台灣人，五成一不支持民進黨繼續完全執政，四成支持。這項發現傳達了一個重要清楚的訊息，民進黨自2016年完全執政七年後，如今過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政。這意味民進黨明年總統當選，國會過半的美夢，可能變成惡夢。

游盈隆表示，從年齡層看，除了65歲及以上選民多數支持民進黨明年總統當選，國會過半訴求外，64歲以下選民多數不支持。 20歲至24歲有四成二支持，四成五不支持。25歲至34歲有三成八支持，四成六不支持。35歲至44歲有三成八支持，五成八不支持。45歲至54歲有三成四支持，六成三不支持。55歲至64歲有三成五支持，五成九不支持。65歲及以上，有五成三支持，三成五不支持。

該調查訪問期間是5月8日至9日兩天，對象以全國20歲以上成年人。抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在95%信心水準，約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民進黨 游盈隆

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