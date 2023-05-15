快訊

揭共軍對台5戰術 我掌握紅色沙灘參數 摸清攻台可能路線

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

NBA／莫蘭特又直播亮槍！遭聯盟調查、球隊暫停活動

民眾黨團盼導入修復式司法 輕微殺人罪新增不得已事由

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（中）、立法委員吳欣盈（左）、黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）上午在民眾黨立院黨團舉行「建立完善制度，預防長照悲歌」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（中）、立法委員吳欣盈（左）、黨團副主任兼發言人楊寶楨（右）上午在民眾黨立院黨團舉行「建立完善制度，預防長照悲歌」記者會。記者黃義書／攝影

台北市松山區民宅發生命案，患有重度小兒麻痺52歲林姓男子疑似遭79歲母親殺害，台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今天說，政府可以參考德國刑法情節輕微殺人罪的立法概念，新增其他因不得已之事由，在刑罰外也能運用修復式司法的概念。

台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會，賴香伶表示，政府應該積極提升長照量能，引入外籍照護員填補人力，推動更貼近老人需求的政策，將社區換工及鄰里互助制度化推廣，多管齊下修補社會安全網，避免人倫悲劇一再發生。

賴香伶指出，長期照護加重心理負擔，有些人可能因此選擇犯罪，為了平衡刑罰及法理情，可以參考德國刑法第213條情節輕微殺人罪的立法概念，新增其他因不得已之事由，提供法院就情況特殊的個案予以適用，立法需要非常謹慎，防止在其他情況下被不當濫用。

賴香伶認為，政府可以引入修復式司法的概念，因為犯罪不僅是違反法律，更是對於人際關係的破壞，而是應該轉換視角，不再只是把迫不得已的加害者視為犯罪者，而是將其視為一種特殊狀況下的受害者，並且納入犯罪受害人的司法保護體系中。

賴香伶說，民眾黨團期盼修復人際關係的破壞，重建社會和諧，而非僅對犯罪行為進行懲罰，這才符合民眾黨團強調建立社會安全網的初衷。

賴香伶表示，長照需求逐年攀升，長照機構大缺工，主要與低薪、勞動強度高有關，面對持續的人力流失，許多業者希望引入外籍照護員，但是衛福部規定各類長照機構，本籍與外籍照服員比例最高只能一比一，外籍人數不能超過本籍，希望政府放寬對外籍照護員的引入限制，確保個案都能得到適當的照護，提升照護品質。

民眾黨立委吳欣盈指出，2022年政府投入超過600億元長照預算，提供國內82.9萬名長照需求人口服務，但是統計到去年5月為止，照服員人數為9.2萬人，雖有增長但仍不足，政府部門必須盡快補破網。

吳欣盈表示，主管移工的勞動部和主管長照制度的衛福部，對於移工是否納入長照體系的想法不同，正是造成長照困境的原因，勞動部希望將移工納入長照人力，但是衛福部認為移工納入後拉低薪資、降低本國人力就業意願，只能盡力減輕照顧者負擔。

吳欣盈說，面對勞動部和衛福部政策不一致，國發會應該負起部會協調的責任，全面盤點人口、醫療、長照及教育培訓，用AI數位新科技解決醫療照護不足，已經逐漸成為歐美面對高齡社會的解方，立法院本會期力推的數位醫療發展條例，正是台灣接軌國際新趨勢的法案。

長照 台灣民眾黨 賴香伶

延伸閱讀

關於民眾黨立委賴香伶無法入境大陸 國台辦這樣解釋

BNT股東給郭台銘的電郵被公開 柯文哲：政府監看民間通訊？

賴香伶台胞證被註銷 綠委：中共政治考量不急著押寶

民眾黨團呼籲拒絕血汗外送 朝野共推外送專法

相關新聞

【重磅快評】韓國ＮＣＣ主委被起訴 台灣檢察官還在睡

國家通訊傳播委員會（NCC）對中天電視撤照跟裁罰的多項官司都被法院判決敗訴，法務部長蔡清祥在法院公開表態說：「這種情形確...

民眾黨團盼導入修復式司法 輕微殺人罪新增不得已事由

台北市松山區民宅發生命案，患有重度小兒麻痺52歲林姓男子疑似遭79歲母親殺害，台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今天說，政...

影／預防長照悲歌 民眾黨呼籲參酌「修復式司法」概念

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、立法委員吳欣盈、黨團副主任兼發言人楊寶楨，上午在民眾黨立院黨團舉行「建立完善制度 預防長照...

義務役年資銜接勞退涉不公 綠委要求國防部應處

我國明年延長兵役為一年，政府向役男承諾役期可與勞退制度銜接，這項待遇未溯及過去服一年至三年義務役的國民，不公平，民進黨立...

徵召前朱立倫將先會郭台銘、侯友宜 誰較「抗打」也納考量

國民黨預計17日徵召提名總統參選人選，目前仍由聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘呈現競爭態勢。據了解，這兩天黨中央將進行最後階段的彙整意見及內參民調。除了人選作業最後衝刺，國民黨不管是黨中央、黨團及智庫，都已進入備戰狀態，完成藍營將來可能政策、政見及議題的相關資料準備與可能的政策白皮書。郭侯之爭將揭曉，國民黨下一階段「子彈」已備妥。

選罷法排黑違憲？ 賴清德態度沒變

民進黨高雄市議員陳致中涉洗錢案入獄服刑，有十位民進黨立委上周向立法院長游錫堃「陳情」，希望「公職人員選舉罷免法」修法的爭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦