民眾黨團盼導入修復式司法 輕微殺人罪新增不得已事由

台北市松山區民宅發生命案，患有重度小兒麻痺52歲林姓男子疑似遭79歲母親殺害，台灣民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今天說，政府可以參考德國刑法情節輕微殺人罪的立法概念，新增其他因不得已之事由，在刑罰外也能運用修復式司法的概念。

台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會，賴香伶表示，政府應該積極提升長照量能，引入外籍照護員填補人力，推動更貼近老人需求的政策，將社區換工及鄰里互助制度化推廣，多管齊下修補社會安全網，避免人倫悲劇一再發生。

賴香伶指出，長期照護加重心理負擔，有些人可能因此選擇犯罪，為了平衡刑罰及法理情，可以參考德國刑法第213條情節輕微殺人罪的立法概念，新增其他因不得已之事由，提供法院就情況特殊的個案予以適用，立法需要非常謹慎，防止在其他情況下被不當濫用。

賴香伶認為，政府可以引入修復式司法的概念，因為犯罪不僅是違反法律，更是對於人際關係的破壞，而是應該轉換視角，不再只是把迫不得已的加害者視為犯罪者，而是將其視為一種特殊狀況下的受害者，並且納入犯罪受害人的司法保護體系中。

賴香伶說，民眾黨團期盼修復人際關係的破壞，重建社會和諧，而非僅對犯罪行為進行懲罰，這才符合民眾黨團強調建立社會安全網的初衷。

賴香伶表示，長照需求逐年攀升，長照機構大缺工，主要與低薪、勞動強度高有關，面對持續的人力流失，許多業者希望引入外籍照護員，但是衛福部規定各類長照機構，本籍與外籍照服員比例最高只能一比一，外籍人數不能超過本籍，希望政府放寬對外籍照護員的引入限制，確保個案都能得到適當的照護，提升照護品質。

民眾黨立委吳欣盈指出，2022年政府投入超過600億元長照預算，提供國內82.9萬名長照需求人口服務，但是統計到去年5月為止，照服員人數為9.2萬人，雖有增長但仍不足，政府部門必須盡快補破網。

吳欣盈表示，主管移工的勞動部和主管長照制度的衛福部，對於移工是否納入長照體系的想法不同，正是造成長照困境的原因，勞動部希望將移工納入長照人力，但是衛福部認為移工納入後拉低薪資、降低本國人力就業意願，只能盡力減輕照顧者負擔。

吳欣盈說，面對勞動部和衛福部政策不一致，國發會應該負起部會協調的責任，全面盤點人口、醫療、長照及教育培訓，用AI數位新科技解決醫療照護不足，已經逐漸成為歐美面對高齡社會的解方，立法院本會期力推的數位醫療發展條例，正是台灣接軌國際新趨勢的法案。