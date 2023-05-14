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母親節送給媽媽們的禮物 台灣基進要女性投入社區民防

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進性別發展委員會主委、高醫大性別研究所退休教授成令方。記者葉冠妤／攝影
台灣基進性別發展委員會主委、高醫大性別研究所退休教授成令方。記者葉冠妤／攝影

今天是母親節，台灣基進性別發展委員會主委成令方表示，女性應該發揮社區活躍、串連的力量，投入社區民防，母親們要發揮女性串連的力量，她要求里長、縣市議員及中央地方政府重視培養民眾防災應變的能力。

台灣基進今天發布新聞稿說，成令方呼籲勇敢做自己、擺脫「犧牲自我、全能母親」道德框架的女性，應該發揮社區活躍、串連的力量，投入社區民防，為推廣民防普及教育而努力，為下一代和世世代代所有台灣土地上的人們堅守民主自由的生活方式，保衛台灣母親。

成令方表示，在母親節這天除了要恭賀正在擺脫「犧牲自我、全能母親」道德框架的女性，她更要提醒過去多年來滋養孕育我們的台灣土地和人民，以及過往辛苦爭取的民主自由，正因中共威嚇而瀕臨戰爭危急之中。

成令方指出，烏克蘭全民動員、女性串聯所展現的驚人防衛力量，已經感動全球，大量支援源源不斷湧入，而台灣也必須向烏克蘭學習，加強民防與心防，「在社區活躍的母親們也應發揮女性串連的力量」，她要求里長、縣市議員及中央地方政府重視培養民眾防災應變能力。

成令方強調，作為母親，要為下一代和世世代代住在台灣這土地上的人們，堅守民主自由的生活方式，「共同保衛滋養孕育我們的台灣母親，先從社區民防做起」。

民防 台灣基進 議員

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